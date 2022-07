Topränge in Reichweite

ITALIAN CHALLENGE – 2. RUNDE: Niklas Regner verschafft sich im Golf Nazionale mit der 68 eine vielversprechende Ausgangslage. Timon Baltl verliert bei drückender Hitze nach dem Turn den Faden und scheitert klar am Cut.

Niklas Regner kam zum Auftakt am Donnerstag Nachmittag nicht wirklich ins Rollen und brachte mit teils zu fehleranfälligem Spiel nur eine 71 (Par) zum Recording. Diese reichte zwar um sich auf Cutkurs zu bringen, mit den Spitzenplätzen konnte er jedoch nicht Schritt halten, weshalb am Freitag mit früher Startzeit besseres gelingen soll um in guter Position ins Wochenende starten zu können.

Er drückt dann auch gleich zu Beginn aufs Tempo und startet mit einem Par 5 Birdie nach Maß in den Tag. Auch danach zeigt er sehr solides Golf und belohnt sich zunächst auf der 6 mit dem zweiten Birdie und stopft in Folge am Par 5 danach sogar den Eagleputt. Ein Bogey auf der 8 kühlt die heiße Phase dann zwar kurzzeitig etwas ab, mit darauffolgendem Par 3 Birdie radiert er den Faux-pas aber prompt wieder weg.

So stark die Frontnine waren, so zäh entwickelt sich sein Spiel zunächst nach dem Turn, denn nach einer kurzen Parserie geht sich auf der 13 nur das zweite Bogey aus und da sich zwei Löcher später auch die 15 nicht wirklich prickelnd entwickelt, rutscht er sogar auf nur noch 2 unter Par zurück. Der Younster steuert aber in Form des nächsten Birdies prompt gegen, muss die Übung jedoch wegen des nächsten Bogeys noch einmal wiederholen. Am Ende leuchtet aber mit der 68 (-3) eine durchaus sehenswerte Runde auf, was ihn als 20. auch in Schlagdistanz zu den Toprängen ins Wochenende cutten lässt.

“Die Ausgangsposition fürs Wochenende ist ganz gut. Meine Freundin hat nächste Woche eine wichtige Prüfung, weshalb sie nur als moralische Unterstützung mit ist. Am Bag hab ich diesmal meinen Trainer Dominik, was bislang aber gut funktioniert. Es ist drückend heiß hier, deshalb heißt es mit den Kräften haushalten. Ich hoffe, dass ich jetzt noch zwei gute Runden reinbringen kann”, so Niklas Regner nach der zweiten Runde.

Faden verloren

Timon Baltl erwischte einen alles andere als prickelnden Auftakt, denn mit deutlich zu vielen Fehlern ging sich schließlich nur eine 73 (+2) aus, was den Steirer am Freitag Nachmittag bereits zu einer Aufholjagd zwingt um den Weg ins Wochenende antreten zu können.

Mit einem Birdiedoppelpack gleich auf den ersten beiden Löchern zieht Timon sofort über die gezogene Linie nach vor. Zwar schläft sein Spiel in Folge etwas ein, mit sicheren Pars macht er jedoch nichts verkehrt und da sich schließlich auch auf der 8 noch ein Birdie ausgeht, liegt er zur Halbzeit voll auf Weekendkurs.

Wie aus dem Nichts reißt in der drückenden Hitze Italiens die starke Phase aber total ab, denn auf den zweiten neun Löchern findet er nur noch ein weiteres Birdie, muss jedoch gleich vier Bogeys und sogar zwei Doppelbogeys einstecken, womit sich der Cut nach der 75 (+4) deutlich nicht ausgeht.

Freddy Schott (GER) geht bei gesamt 9 unter Par als Leader in den Moving Day.

