Neue Pläne

IRISH OPEN – 2. RUNDE: Lukas Nemecz muss trotz zwischenzeitlich beherzter Aufholjagd fürs Wochenende bereits neue Pläne schmieden, denn nach einer 70 (-2) geht sich im Mount Juliet Estate der Sprung über die Cutlinie nicht aus.

Lukas Nemecz hatte zum Auftakt richtig hart zu kämpfen, denn dem Steirer ging bei der ersten Umrundung am Donnerstag Nachmittag nichts wirklich leicht von der Hand, was am Ende sogar in einer fehlerhaften 74 (+2) mündete. Vom dreistelligen Leaderboardbereich aus muss er am Freitag nun einen Zahn zulegen und wohl zwingend eine knallrote Runde auf die Scorecard zaubern um das Wochenende noch erreichen zu können.

Nachdem die Grünattacke am Par 5 der 10 im Bunker vor dem Kurzgemähten hängenbleibt, geht sich zum Start zwar das erhoffte schnelle Birdie nicht aus, mit anfänglichen Pars findet er aber zumindest sicher in den zweiten Spieltag, was ihn der Cutlinie jedoch nicht wirklich näher bringt. Auf der 16 kann er dann aber erstmals richtig durchatmen, nachdem der Birdieputt aus fünf Metern den Weg ins Ziel findet.

Das Erfolgserlebnis scheint Lukas richtig zu beflügeln, denn nach sehenswerter Attacke am Par 5 danach geht sich prompt das nächste Birdie aus und da er trotz eines leicht verzogenen Abschlags dann auf der 18 die Annäherung bis auf einen Meter anmisst und so sogar den roten Triplepack schnürt, kommt das rettende Cut-Ufer endgültig wieder in Sichtweite.

Kostspielige Fehler

Nur kurz gönnt er sich dann eine kleine Verschnaufpause, ehe auf der 11 aus gut zwei Metern schon Birdie Nummer 4 gelingt, was den Aufsteiger endgültig bis auf einen einzigen Schlag an die Linie heranbringt. Eine zu kurze Annäherung wirkt sich dann allerdings erstmals negativ auf der Scorecard aus, da sich aus dem Semi-Rough das Up & Down zum Par nicht mehr ausgeht.

Zwar steuert er am Par 5 danach mit einem starken Putt aus drei Metern vom Vorgrün sofort wieder gegen, ein leicht zu kurzes Eisen versandet jedoch am Par 3 der 6 vor dem Grün und brummt ihm sofort ein weiteres Bogey auf. Mit dem Wissen, dass zumindest noch ein weiteres Birdie auf die Scorecard wandern muss, geht am Par 5 der 8 dann so ziemlich alles schief was zu dieser Zeit nicht schiefgehen darf, denn nach zu kurzem Approach fällt am Ende sogar der Parputt nicht ins Loch, womit der “Missed Cut” nach der 70 (-2) Realität ist.

Für Lukas Nemecz geht es nach dem unfreiwillig freien Wochenende nun weiter nach Kentucky, wo er kommende Woche bei den mit der PGA Tour co-sanktionierten Barbasol Championship abschlagen wird. Damit ist der Grazer auch der vierte Österreicher der bei einem PGA Tour Turnier abschlagen wird.

