Tourkarten verpasst

Lukas Nemecz und Max Steinlechner können am Finaltag des sechs Runden Marathons der Final Stage der diesjährigen Tourschool nicht mehr mithalten und verpassen das anvisierte Ziel einer DP World Tour Tourcard.

Lukas Nemecz und Max Steinlechner stemmten nach vier Runden das Etappenziel beim Tourschool-Final und rittern nach dem Cut auf zwei weiteren Runden im Infinitum Resort um die letzten 20 Tourkarten für die neue DP World Tour Saison. Ein Riesenfeld von gleich 83 Spielern geht jedoch in diese Entscheidung und lässt somit einen heißen Tanz an den nächsten beiden Tagen erwarten.

Lukas Nemecz freute sich ganz besonders auf den Lakes Course, den er bislang in 14 unter Par bogeyfrei absolviert konnte – allerdings ging der Start mit Bogey ziemlich daneben. Rasch dreht der Grazer sein Score jedoch mit drei Birdies in die richtige Richtung und bleibt so an den Top 20 dran. Zwei Bogeys auf den Back 9 kann er wieder ausgleichen und bleibt mit der 69 (-2) noch halbwegs in Position.

Wegen heftiger Regenfälle geht der als Finaltag geplante Mittwoch dann richtiggehend baden, weshalb erst am Donnerstag die Finalrunde gespielt werden kann. Die unfreiwillige Pause scheint Lukas auch nicht wirklich gutgetan zu haben, denn auf farblosen Frontnine muss er zwei Bogey einstecken und verliert so die Tourkarten ziemlich aus den Augen. Ein roter Hattrick lässt dann zwar noch einmal Hoffnung aufkeimen, am Ende geht sich aber nur die 70 (-1) aus, womit er das avisierte Ziel einigermaßen klar verfehlt.

Damit kann Lukas nach einer durchwachsenen Saison auf der DP World Tour auch auf der Tourschool das Ruder nicht mehr herumreißen und verliert so auch seine gewinnbringende Kategorie, die ihm die letzten Jahre eine volle Saison auf der Tour garantierte. Zwar wird er auch kommendes Jahr wohl bei dem ein oder anderen kleineren Event der DP World Tour mitmischen können, die volle Konzentration wird er jedoch auf die Challenge Tour richten müssen.

Voller Fokus auf der Challenge Tour

Auch Max Steinlechner startet nur mit Bogey in den Dienstag, allerdings an der 10 und attackiert danach entsprechend forsch: mit gleich 2 Eagles bringt der Tiroler sein Ergebnis auf Vordermann und legt auf der zweiten Platzhälfte mit drei Birdies gekonnt nach. Noch vor der Gewitterpause postet Max die starke 66 (-5) aufs Board und ist damit bis auf zwei Schläge an den Tourkartenrängen dran.

Auch er kann, wie das gesamte Feld, die Finalrunde erst am Donnerstag in Angriff nehmen und hat dabei einigermaßen zu kämpfen. Auf den Frontnine wandert lediglich nur je ein Bogey und ein Birdie auf die Habenseite, was ihn doch einigermaßen abreißen lässt. Mit weiteren roten Einträgen auf der 10 und der 13 kämpft er sich dann noch etwas nach vor, unterschreibt am Ende aber nur die , womit auch er die Top 20 recht klar verfehlt.

Anders als Landsmann Lukas Nemecz ändert sich für Max jedoch nicht wirklich vieles, denn aufgrund der starken Leistungen in der abgelaufenen Saison, wären die Top 20 ein absoluter Bonus gewesen. So bleibt der Fokus zumindest für kommendes Jahr jedoch noch klar und voll auf der Challenge Tour, wo er versuchen wird mit gezielter Planung den Aufstieg auf die DP World Tour direkt über die Jahreswertung zu realisieren.

Leaderboard Final Stage Tourschool