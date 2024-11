Führungswechsel

Antoine Rozner (FRA) packt am Freitag bei der DP World Tour Championship eine fehlerlose 65 (-7) aus und stürmt mit einem Schlag Vorsprung auf Rory McIlroy (NIR) und Tyrrell Hatton (ENG) bei gesamt 9 unter Par bis an die Spitze.

Nachdem das große Tourfinale in Dubai nach dem ersten Spieltag mit einer Führung von Rory McIlroy und Tyrrell Hatton, sowie dem ersten Verfolger Paul Waring (ENG) fest in britischer Hand war, bekommt die Spitze beim 10 Millionen Dollar Event am Freitag einen deutlich internationaleren Anstrich. Vor allem Antoine Rozner sorgt für den ersten bunten Farbklecks neben rot und weiß, denn der Franzose packt am zweiten Spieltag sogar eine fehlerlose 65 (-7) aus und macht es sich damit bei gesamt 9 unter Par ganz vorne gemütlich.

Auch Rory McIlroy und Tyrrell Hatton bleiben den 60ern weiterhin treu und reihen sich nach 69er (-3) Runden mit nur einem Schlag Rückstand knapp hinter Rozner ein. Mit Joaquin Niemann (CHI) etabliert sich schließlich auch Südamerika im Spitzenfeld, da der Chilene mit einer 67 (-5) und bei -7 als 4. in ausgezeichneter Lauerstellung ins Wochenende startet.

Aus deutschsprachiger Sicht ruhen die Hoffnungen am Earth Course auf Yannik Paul. Nachdem die Auftaktrunde mit einer 73 (+1) noch etwas daneben ging, zeigt der einzige Deutsche im Feld am Freitag eine deutlich stabilere Leistung und arbeitet sich mit einer 70 (-2) um einige Ränge nach vor. Als 27. und bei vier Schlägen Rückstand auf die Top 10 scheint auch ein Spitzenergebnis durchaus noch in Reichweite zu liegen.

Leaderboard DP World Tour Championship

