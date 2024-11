Leader in Pole Position

Race to Dubai Leader Rory McIlroy (NIR) gibt vor der Finalrunde auch bei der DP World Tour Championship am Earth Course den Ton an und biegt nach einer 69 (-4) und bei gesamt 12 unter Par gemeinsam mit Rasmus Hojgaard (DEN) und Antoine Rozner (FRA) als Co-Leader in den Sonntag ab.

Nachdem Rory McIlroy die gesamte Saison über bereits eifrig Punkte hamsterte, kam der Nordire bereits mit einem mehr als angenehmen Polster von gleich 1.700 Punkten auf den Zweitplatzieruten Südafrikaner Thriston Lawrence zum Finalevent und ist damit klarerweise auch der ganz große Favorit auf den Sieg der Jahreswertung. Dass er die Harry Vardon Trophy zum bereits sechsten Mal am Sonntag in den Himmel stemmen möchte, machte „Rors“ dann schon an den ersten Spieltagen klar, denn nach einer 67 (-5) zum Auftakt und einer 69 (-3) am Freitag mischte er vor dem Wochenende ganz vorne mit.

Erneut findet er dann am Moving Day gut in die Runde, wenngleich er ein frühes Par 5 Birdie am Par 3 der 4 wieder aus der Hand gibt. Danach allerdings etabliert er einen sehenswerten Rhythmus, der ihn am Ende mit der 68 (-4) ins Ziel kommen lässt. Bei gesamt 12 unter Par teilt er sich so vor den letzten 18 Löchern die Führungsrolle mit Rasmus Hojgaard, der am dritten Spieltag die fehlerlose 66 (-6) aufs Tableau zaubert und mit Antoine Rozner (69), womit er bereits einen gewaltigen Schritt zum Gesamtsieg macht.

Der einzige deutsche Spieler im Feld hingegen hat am Samstag einigermaßen zu kämpfen, denn Yannik Paul bleibt mit einer 72 (Par) im Klassement als 28. regelrecht stecken, womit auch die Spitzenränge in recht weite Ferne rücken.

Leaderboard DP World Tour Championship

