Voll abgeräumt

Rory McIlroy (NIR) sichert sich nicht nur überlegen die Jahreswertung, sondern krallt sich am Sonntag auch noch den Sieg bei der DP World Tour Championship, womit er am Sonntag am Earth Course der Jumeirah Golf Estates voll abräumt.

Nach der durchwegs starken Saison startete Rory McIlroy bereits mit riesigem Vorsprung auf den ersten Verfolger Thriston Lawrence (RSA) ins diesjährige Finalturnier und hatte damit bereits vor den letzten vier Runden der Saison seine bereits sechste Harry Varden Trophy zum Greifen nah. Von Donnerstag weg zeigte der Nordire dann auch, dass er in dieser Woche absolut nichts mehr anbrennen lassen will, denn nach Runden von 67 (-5), 69 (-3) und 68 (-4) Schlägen startete er sogar als Co-Leader in den Finaltag.

Dort tritt er sich dann zwar auf der 1 ein anfängliches Bogey ein, drückt danach das Gaspedal aber bis zum Anschlag durch und zieht mit gleich vier Birdies unaufhaltsam an der Spitze davon. Rund um den Turn geht der gewinnbringende Schwung dann jedoch etwas verloren, was sich auf der 9 und der 13 auch in weiteren Fehlern niederschlägt. Mit einem fünften roten Eintrag auf der 16 zieht er das Tempo aber rechtzeitig wieder an und beendet die DP World Tour Championship schlussendlich mit noch einem weiteren Birdie am Par 5 der 18 mit der 69 (-3) und bei gesamt 15 unter Par.

Damit sichert er sich nicht nur mit zwei Schlägen Vorsprung auf Rasmus Hojgaard (DEN) den Sieg beim 10 Millionen Event, sondern krallt sich darüber hinaus auch seinen bereits sechsten Gesamtsieg, womit er mit dem großen Seve Ballesteros (ESP) gleich zieht. Lediglich Colin Montgomerie (SCO) mit acht Siegen in der Jahreswertung strahlt nun noch vor dem nordirischen Superstar in der All-Time Heroes Liste. Für Yannik Paul lief es in dieser Woche nicht mehr nach Wunsch, denn nach einer 73er (+1) Finalrunde blieb für den einzigen Deutschen im Feld nur der 34. Platz übrig.

Leaderboard DP World Tour Championship

