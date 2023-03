Vergebliches Zittern

BLACK BULL CHALLENGE – 2. RUNDE: Niklas Regner startet im Karnataka Golf mit einer 69 (-3) zwar sehenswert ins Turnier, findet am Freitag aber nie wirklich in einen Rhythmus und scheitert nach der 73 (+1) knapp am Cut.

Auch die Challenge Tour mausert sich immer mehr zu einer globalen Nachwuchstour und gastiert mit zwei Turnieren in Indien. Niklas Regner möchte sich die Gelegenheit zu einem golferischen Auftritt in Bangalore nicht entgehen lassen, wenn es bei der Black Bull Challenge um 300.000 Dollar Preisgeld geht. In die neue Saison hat der Steirer bereits gut hineingefunden und rangiert nach den ersten 4 Starts immerhin auf Position 39 auf der Road to Mallorca.

Nach starkem Beginn mit Birdie auf der 10 stolpert der einzige Österreicher im Feld zwar auf der 12 in ein Doppelbogey, gleicht sein Score am darauffolgenden Par 3 jedoch sofort wieder aus und kommt nach weiterem Erfolgserlebnis au fder 17 sogar im roten Bereich auf den Frontnine an. Dort läuft er dann recht lange dem nächsten Schlaggewinn hinterher, beendet die Runde aber mit zwei Birdies und notiert so zum Auftakt die 69 (-3) womit er sich eine durchaus ansprechende Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf auflegt.

Ganz souverän findet der 24-jährige dann am Freitag Vormittag in die Runde und schnappt sich am Par 5 der 5 auch wie erhofft ein Birdie. Allerdings verspielt er dieses auch prompt wieder und kommt so nur bei Level Par zum Turn, womit er doch um einige Ränge abrutscht. Auch auf den Backnine stellt sich kein wirklich gewinnbringender Rhythmus mehr ein, wenngleich er ein weiteres Bogey auf der 16 wieder auskontert. Ein abschließender Fehler auf der 18 lässt dann aber nur die 73 (+1) zu, womit sich der Cut knapp nicht ausgeht.

“Leider ist die Woche nach zwei Tagen für mich vorbei. Die Auftaktrunde war mit 3 unter okay und endlich hab ich auch mal drei längere Putts gelocht, was mir den Score gerettet hat. Heute hab ich wirklich gefightet und bin auch geduldig geblieben, leider ist der Drive auf der 18 genau vor einem Baum gelandet und ich hab querchippen müssen. Dann ist noch dazu der Fünfmeterputt ausgelippt und somit hat es knapp nicht gereicht. Aber das nächste Turnier steht hier am selben Platz schon am Dienstag am Programm und ich hoffe ich kann die drei Tage jetzt nützen um mir den Feinschliff für kommende Woche zu holen”, so Niklas Regner nach dem knapp verpassten Cut.

