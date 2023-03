An den Toprängen dran

PUNTACANA CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Matthias Schwab glänzt auch am zweiten Spieltag im Corales GC wieder mit fünf Birdies und verschafft sich mit einer 68 (-4) eine gute Ausgangslage um am Sonntag das erste Topergebnis der Saison mitnehmen zu können.

Matthias Schwab glänzte am Nebenschauplatz der PGA Tour zum WGC-Event in Austin am ersten Spieltag mit starker Birdiequote und brachte so trotz einiger Fehler noch eine 71 (-1) ins Clubhaus, womit er sich eine recht angenehme Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf erarbeitete. Am Freitag hat der Rohrmooser nun den Vorteil einer früheren Startzeit, was sich auf der windanfälligen Anlage in der Dominikanischen Republik womöglich durchaus als hilfreich herausstellen könnte.

Zunächst hat der Schladming-Pro auf den ersten Löchern aber nach leichten Ungenauigkeiten etwas zu kämpfen, scrambled sich aber noch zu wichtigen Pars und kann schließlich auf der 3 aus dem ersten getroffenen Grün in Form des ersten Birdies auch gleich Kapital schlagen. Der rote Eintrag bringt auch die Sicherheit im langen Spiel sichtlich zurück, denn am darauffolgenden Par 5 parkt er die Attacke stark am Grün und schnürt mit sicherem Zweiputt sogar den Birdiedoppelpack.

Nach recht sicheren Pars danach findet auch die nächste Grünattacke das anvisierte Ziel, was schließlich im bereits dritten Birdie mündet und da auch der Approach auf der 8 genau passt, marschiert er mit dem bereits zweiten roten Doppelpack bereits bis unter die Top 5 nach vor. Nach einer kurzen Verschnaufpause rund um den Turn drückt er am Par 5 der 12 mit einem starken Wedge und dem bereits fünften Birdie des Tages wieder aufs Gas, muss danach jedoch nach verpasstem Up & Down auch den ersten Fehler einstecken.

Das kostet auch etwas den bis dahin so beeindruckenden Rhythmus, denn Matthias stabilisiert sein Spiel zwar rasch wieder und muss keine weiteren Bogeys verdauen, Birdie will jedoch auch kein weiteres mehr gelingen. Mit der 68 (-4) knallt er aber eine durchaus ansehnliche zweite Runde aufs Tableau und wahrt so auch klar die Chance auf sein erstes Topergebnis der Saison.

“Das war heute wieder okay, denn fünf Birdies bei nur einem Bogey ist gut. Man sieht aber wie gut man wirklich scoren muss um hier vorne dabei zu sein. Es macht Spaß in Puntacana gute und fast fehlerlose Runden zu spielen. Ich werde jetzt alles daran setzen am Wochenende zwei weitere solcher Runden zu spielen”, gibt er sich selbst die Marschrichtung für die kommenden beiden Tage vor.

Leaderboard Puntacana Championship