Voll dabei

EMPORDÀ CHALLENGE – 1. RUNDE: Timon Baltl erwischt mit einer 67 (-3) einen Start nach Maß und geht mit nur einem Schlag Rückstand auf das Führungstrio in den zweiten Spieltag. Niklas Regner und Martin Wiegele finden im Empordà Golf von Girona keinen wirklich brauchbaren Rhythmus.

Ein steirisches Trio nimmt die Emporda Challenge in Katalonien an. Niklas Regner hat die drei Wochen Pause genutzt um sein Spiel zu schärfen und setzt zusätzlich mit seiner Freundin als Caddie auf den “Wohlfühl-Faktor” am grünen Golfrasen. Timon Baltl und Martin Wiegele verpassten zuletzt in Tschechien zwar den Cut, hoffen aber jetzt endlich mit mehr Spielpraxis in den Knochen diesmal auf Preisgeld in Girona.

Timon Baltl schnappt sich mit früher Startzeit gleich am Par 3 der 11 das erste Birdie, kann an das schnelle Erfolgserlebnis jedoch nicht wirklich anknüpfen und rutscht schließlich auf der zweiten kurzen Bahn der Backnine wieder auf den Ausgangspunkt zurück. 27-jährige lässt sich vom Fehler aber nicht beeindrucken, spult weiterhin recht souverän die Pars ab und krallt sich schließlich am Par 3 der 3 das nächste Birdie.

Den Score baut er dann auch bereits zwei Löcher später weiter aus und kontert schließlich sogar einen weiteren Fehler auf der 7 mit zwei abschließenden Birdies mehr als aus. Mit der 67 (-3) legt Timon Baltl so einen sehenswerten Start hin und bringt sich damit als 4. und bei nur einem Schlag Rückstand auf das Führungstrio auch in eine ausgezeichnete Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf.

Etliche Schwierigkeiten

Niklas Regner ist als einziger Österreicher zum Auftakt erst am Nachmittag unterwegs und findet gleich mit einem Birdie auf der 10 perfekt in den Tag. An das anfängliche Erfolgserlebnis kann er jedoch nicht anknüpfen und stolpert auf der 14 sogar über ein Doppelbogey, womit er doch deutlich an Boden verliert. Da sich dann kurz vor dem Turn auch auf der 18 nur ein Bogey ausgeht, kommt er sogar nur im dreistelligen Leaderboardbereich auf den Frontnine an.

Auch auf den vorderen Neun hat er einigermaßen zu kämpfen und muss auf der 4 sogar noch eine weitere Doublette notieren, womit er endgültig ins absolute Niemandsland des Klassements abrutscht. Immerhin gehen sich zum Abschluss noch am Par 5 der 8 und der 9 zwei Birdies aus, die zumindest noch die 72 (+2) ermöglichen und ihn als 90. noch halbwegs an der prognostizierten Cutmarke dranbleiben lassen.

Abgeschlagen zurück

Martin Wiegele hat gleich zu Beginn zu kämpfen und findet mit einem Bogey auf der 1 alles andere als gut ins Turnier. Zwar findet er danach den benötigten Rhythmus und darf sich am Par 3 der 6 auch über den scoretechnischen Ausgleich freuen. Dieser hemmt jedoch eher als er beflügelt, denn sofort geht es wieder in den Plusbereich zurück und nach einem Triplebogey auf der 9, kommt er sogar nur bei 4 über Par auf den Backnine an.

Ein Birdie auf der 10 nährt dann noch einmal kurz die Hoffnung, die jedoch mit zwei weiteren Fehlern auf den Par 3 Löchern und dem zweiten Doppelbogey des Tages zum Abschluss rasch wieder verfliegt. Am Ende geht sich für den Routinier sogar nur die 77 (+7) aus, was den Cut als 153. bereits nach den ersten 18 Löchern wohl in zu weite Ferne rücken lässt.

Leaderboard Empordà Challenge