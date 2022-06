Hürde genommen

EMPORDÀ CHALLENGE – 2. RUNDE: Niklas Regner und Timon Baltl nehmen im Empordà Golf von Girona die Cuthürde und dürfen in Katalonien bereits Preisgeld einplanen. Martin Wiegele steigert sich zwar zur 69, verpasst nach der verpatzten Auftaktrunde aber den Cut recht deutlich.

Timon Baltl erwischte am Donnerstag einen Start nach Maß und notierte im anspruchsvollen Empordà Golf von Girona eine 67 (-3), womit er mit lediglich einem einzigen Schlag auf das Führungstrio in den zweiten Spieltag startet. Niklas Regner hatte am Nachmittag deutlich härter zu kämpfen und verhinderte erst mit einem abschließenden Birdiedoppelschlag noch schlimmeres als die 72 (+2), die ihn in Sachen Cut jedoch bereits zu einer Aufholjagd zwingt. Martin Wiegele hilft nach der 77 (+7) wohl nur noch eine absolute Traumrunde weiter.

Niklas Regner macht sich nahezu von Beginn an daran den aufgerissenen Rückstand vom Vortag wettzumachen, denn schon auf der 2 geht sich das erste Birdie aus, dass er allerdings zwei Löcher später auf der 4 auch wieder aus der Hand gibt. Sofort schnappt sich der 23-jährige aber das nächste Erfolgserlebnis und zieht mit einem weiteren Birdie am Par 5 der 8 dann sogar erstmals über die gezogene Linie. Allerdings währt die Freude darüber nur kurz, da ihm die 9 auch einen weiteren Fehler umhängt.

Der Youngster lässt sich jedoch nicht beirren und klettert mit einem weiteren Par 5 Birdie auf der 12 wieder über die Cutmarke empor und da er danach auch von der 14 und der 16 noch rote Einträge mitnimmt und bis zum Schluss fehlerlos bleibt, geht sich am Ende sogar die 66 (-4) aus, die ihn nicht nur locker ins Wochenende cutten, sondern ihn als 22. sogar zu den lukrativen Leaderboardregionen aufschließen lässt.

“Gestern am Nachmittag war ziemlich viel Wind und ich bin nach 16 Löchern schon 4 über Par gelegen, hab aber Gott sei Dank mit zwei Birdies noch aufgehört. Heute konnte ich die frühere Startzeit gut nützen und mir eine doch gute Ausgangslage fürs Wochenende erspielen. Es war doch etwas schwierig nach der Turnierpause richtig in den Rhythmus zu kommen und auch sich richtig auf die Gegebenheiten einzustellen, denn die Grüns sind richtig hart hier und das Rough steht richtig. Ist nicht leicht richtig zu kalkulieren wie man den Ball aus dem Rough wirklich rausbekommt und was der Ball dann auf den Grüns macht, aber ich hab das heute ganz gut hinbekommen”, fasst Niklas Regner die ersten beiden Runden kurz zusammen.

Plätze eingebüßt

Nach vier anfänglichen Pars kann Timon Baltl am Nachmittag auf der 5 den ersten Fehler zwar nicht mehr abwenden, bleibt dem zurechtgelegten Gameplan aber stark weiterhin treu und belohnt sich auf der 9 noch auf den Frontnine mit dem scoretechnischen Ausgleich, was ihn voll an den Spitzenrängen dranbleiben lässt.

So richtig ins Rollen bringt ihn das erste Erfolgserlebnis jedoch nicht und nach einer kleinen Parserie zu Beginn der Backnine, muss er wie schon am Vortag erneut am Par 3 der 15 etwas Federn lassen. Nachdem sich schließlich auch die 17 noch als etwas zu harte Nuss entpuppt, muss er sich schlussendlich mit der 72 (+2) anfreunden. Diese lässt ihn zwar ohne jegliche Probleme ins Weekend cutten, die Spitzenränge verliert er als 35. damit jedoch etwas aus den Augen.

Trotz Steigerung gescheitert

Martin Wiegele startet richtiggehend kunterbunt am Freitag in die zweite Runde, tritt nach Birdie-Bogey-Birdie-Bogey jedoch auf der Stelle. Da sein Spiel nach dem farbenfrohen Beginn einigermaßen einschläft, kommt er der gezogenen Linie nach den Backnine nur bedingt näher. Ein weiteres Bogey auf der 1 lässt ihn dann sogar noch in den Plusbereich abdriften, ehe er sich auf der 5 und der abschließenden 9 noch Biridies krallt und so immerhin noch eine 69 (-1) zum Recording bringt, die jedoch fürs Weiterkommen als 130. klar nicht reicht.

Leaderboard Empordà Challenge