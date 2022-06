Angedockt

EMPORDÀ CHALLENGE – 3. RUNDE: Niklas Regner dockt mit einer sehenswerten 67 (-3) endgültig voll an den Spitzenplätzen an. Timon Baltl rutscht im Empordà Golf mit der 72 (+2) um etliche Ränge zurück.

Niklas Regner kam am Freitag mit früher Startzeit deutlich besser zurecht und marschierte mit einer 66 (-4) deutlich im Klassement nach vor, womit er vor dem Wochenende auch die Spitzenplätze wieder klar in Reichweite hat. Timon Baltl konnte zwar nicht mehr an die starke Auftaktrunde anknüpfen, ließ mit einer 72 (+2) in Sachen Cut aber keinerlei Diskussionen aufkommen und startet nur einen Schlag hinter seinem Landsmann in den Moving Day.

Bereits auf der 2 schnappt sich Niklas Regner das erste Birdie und legt am Par 3 der 6 weiter nach, ehe er sich mit einem Doppelbogey auf der 7 gleich beide Schlaggewinne wieder ausradiert. Immerhin kommt er dank eines weiteren roten Eintrags auf der 9 unter Par zum Turn.

Sofort knüpft er daran auch weiter an und nimmt auf der 10 und dem Par 5 der 12 die nächsten Birdies mit, weshalb er sich sogar einen weiteren Fehler danach erlauben kann. Nachdem sich dann auch auf der 17 noch ein Schlaggewinn ausgeht, marschiert er sogar mit der 67 (-3) über die Ziellinie und dockt damit als 11. endgültig voll an den Top 10 an.

Ränge eingebüßt

Wie schon am Vortag hat Timon Baltl auch am Moving Day zunächst etwas Schwierigkeiten richtig ins Laufen zu kommen, was sich nach anfänglichen Pars auf der 4 auch in einem Bogey niederschlägt. Immerhin stabilisiert er sein Spiel danach sofort wieder und kommt nach einem Par 5 Birdie auf der 8 bei Level Par auf den Backnine an.

Ein weiteres Bogey am Par 3 der 11 bessert er mit dem zweiten Par 5 Birdie des Tages zwar prompt wieder aus, ein Doppelbogey danach fällt jedoch unangenehm schwer ins Gewicht, was sich auch klassementtechnisch unangenehm bemerkbar macht. Erst auf der Schlussbahn kann er dann mit seinem dritten Birdie des Tages noch leicht gegensteuern, mit der 71 (+1) büßt er jedoch etliche Ränge am Leaderboard ein und geht nur vom 43. Platz aus in den Finaltag.

Jens Dantorp (SWE) verteidigt mit einer 67 (-3) seinen Platz an der Spitze und geht bei gesamt 11 unter Par mit einem Schlag Vorsprung auf Liam Johnston (SCO) in den Finaltag.

Leaderboard Empordà Challenge