Verhaltener Finaltag

EMPORDÀ CHALLENGE – FINAL: Niklas Regner ist nach den Frontnine noch auf Kurs zu einem Topergebnis, kommt am Ende aber nur mit der 71 (+1) zum Recording und rutscht noch deutlich im Klassement zurück. Timon Baltl sorgt in Girona mit einer 68 (-2) noch für ein versöhnliches Ende und tritt die Weiterreise nach Tschechien mit einer soliden Mittelfeldplatzierung an.

Niklas Regner konnte sich das gute Gefühl der sehenswerten Freitagsrunde bewahren und packte am Samstag eine 67 (-3) drauf, womit er endgültig an den Spitzenplätzen andockte. Bei lediglich zwei Schlägen Rückstand auf Rang 3 scheint in Girona noch sehr vieles möglich zu sein. Timon Baltl hatte deutlich härter zu kämpfen als sein Landsmann, bei einem recht dichtgedrängten Leaderboard könnte es mit eine starken Finalrunde aber noch durchaus weit nach vorne gehen.

Zwar brummt gleich die 1 Niklas Regner am Sonntag ein Bogey auf, zum bereits dritten Mal in dieser Woche geht sich danach aber das Birdie auf der 2 aus, was sein Score prompt wieder zurechtrückt. Da er dann auch auf der 4 und dem Par 5 der 8 weitere Erfolgserlebnisse aufsammelt, biegt er in den Top 10 auf die letzten neun Löcher des Turniers ab.

Dort läuft dann jedoch nicht mehr wirklich vieles in seine Richtung, denn zunächst tritt er sich ausgerechnet am Par 5 der 11 das zweite Bogey des Tages ein, worauf er nicht mehr reagieren kann. Zu allem Überfluss schleicht sich dann zum Abschluss auf der 18 sogar noch ein Doppelbogey ein, was nur die 71 (+1) und ihn noch um etliche Ränge bis auf Platz 25 zurückfallen lässt.

Solider Abschluss

Timon Baltl lässt bereits am Par 5 der 12 die zähen letzten beiden Runden in Vergessenheit geraten, denn mit einem Eagle geht es rasch spürbar in die richtige Richtung. Auch danach hat der 27-jährige sein Visier gut eingestellt und nimmt dank eines weiteren Schlaggewinns die Frontnine bei einem Zwischenstand von 3 unter Par in Angriff.

Diese verlaufen dann durchwegs unspektakulär, denn die gesamten letzten neun Löcher über ist er vergeblich auf der Suche nach noch einem weiteren Birdie und da sich auf der 5 dann auch das erste und einzige Bogey des Tages einschleicht, tritt er mit der 68 (-2) die Weiterreise nach Tschechien als 34. mit einem soliden Mittelfeldplatz an. Neben Timon werden kommende Woche auch Niklas Regner, Martin Wiegele und Maximilian Lechner im östlichen Nachbarland auf Birdiejagd gehen.

Liam Johnston (SCO) schnappt sich mit einer 67er (-3) Finalrunde und bei gesamt 13 unter Par den Sieg.

