Weiter gesammelt

OPEN DE PORTUGAL – FINAL: Timon Baltl lässt am Wochenende aufgrund eines durchwachsenen Moving Days im Royal Óbidos Spa & Golf Resort zwar deutlich besseres als einen 33. Platz liegen, sammelt aber immerhin weiter wichtiges Preisgeld im Kampf um die Tourcard.

Timon Baltl packte am Freitag nach knapp dreistündiger Nebelverzögerung auf die 71 (-1) vom Auftakt eine 69 (-3) drauf und cuttete so in richtig aussichtsreicher Position ins Wochenende. Am Moving Day hofft der 27-jährige nun auf eine weitere Runde in den 60ern um sich die gute Ausgangslage bewahren zu können.

Lange Zeit muss Timon warten, da er aufgrund der Fortsetzung der Auftaktrunde erst am Nachmittag seine dritte Runde in Angriff nehmen kann. Anders als am Vortag scheint das lange Däumchendrehen auch etwas Wirkung zu zeigen, denn gleich am Par 5 der 2 tritt er sich ein frühes Bogey ein und rutscht so rasch etwas zurück. In Folge stabilisiert er sein Spiel zwar, dem scoretechnischen Ausgleich läuft er die gesamten Frontnine allerdings vergeblich hinterher.

Das Bild ändert sich auch auf der hinteren Platzhälfte nicht, denn nach einem weiteren Fehler auf der 10 folgt eine weitere Parserie, die erst mit dem dritten Bogey des Tages auf der 17 ihr Ende findet. Erst zum Abschluss kann er am Par 5 der 18 noch eine komplett birdielose Runde verhindern, doch auch mit der 74 (+2) büßt er im Klassement viele Ränge ein.

Schwung wiedergefunden

Mit einem anfänglichen Bogey misslingt der Start in den Sonntag zwar einigermaßen, ein roter Doppelpack danach bringt den Steirer dann aber auf den richtigen Kurs. Wirklich beibehalten kann er diesen jedoch nicht, da sich am Par 3 der 15 auch das nächste Bogey einschleicht. Immerhin nimmt er zum bereits vierten Mal vom Par 5 der 18 einen Schlaggewinn mit und biegt so im zartrosa Bereich auf seine letzten neun Löcher ab.

Auch auf den Frontnine hat er die langen Bahnen gut im Griff und kann so auch einen weiteren Fehler auf der 4 einigermaßen gut wegstecken. Am Ende marschiert er mit der 70 (-2) über die Ziellinie und kann sich so immerhin noch ein wenig bis auf Rang 33 verbessern. Zwar lässt er so aufgrund des zähen Moving Days ein noch deutlich besseres Resultat liegen, sammelt jedoch zumindest weiterhin wichtiges Preisgeld im Kampf um eine gewinnbringende Kategorie für kommendes Jahr.

Pierre Pineau setzt sich in einem rein französischen Stechen gegen seine Landsmänner David Ravetto und Félix Mory durch und triumphiert bei gesamt 15 unter Par.

Leaderboard Open de Portugal