Zumindest angeschrieben

FORTINET CHAMPIONSHIP – FINAL: Matthias Schwab findet auch an einem verregneten Finaltag nicht mehr den Rhythmus der ersten beiden Tage und kann sich im Silverado Resort nach einer 73 nur mit der Tatsache trösten, dass er zumindest gleich beim Season Opener anschreibt.

Matthias Schwab hatte am Moving Day deutlich härter zu kämpfen und rutschte mit einer 72 (Par) bis ins Mittelfeld zurück. Dank des dichtgedrängten Leaderboards hat er vor den letzten 18 Löchern jedoch lediglich vier Schläge Rückstand auf die Top 10, weshalb mit einer starken Finalrunde wohl nach wie vor in Napa noch vieles zu holen wäre.

Nach einem soliden anfänglichen Par und einem sehenswerten Parsave am Par 3 der 11, legt er auf der 12 erstmals eine Annäherung richtig stark zum Loch und kann aus 1,5 Metern daraus auch prompt Kapital schlagen. Da jedoch der nächste Approach übers Ziel hinaussegelt, steht sein Score auch sofort wieder bei Level Par. Mit recht solidem Spiel nimmt er danach bei regnerischen Verhältnissen Pars mit, bis er am kurzen Par 4 der 17 die Grünattacke vom Tee aus verzieht und so den nächsten Schlagverlust nicht mehr abwenden kann.

Putter eiskalt

Trotz eingebunkertem Drive legt er sich am Par 5 der 18 dann aber sofort eine gute Chance zum Ausgleich auf, bringt den Birdieputt aus zwei Metern jedoch nicht im Loch unter. Auch danach kommt der Putter nicht wirklich auf Temperatur, wie ein Dreiputtbogey aus gut 20 Metern auf der 3 zeigt. Auf den folgenden Bahnen agiert er zwar wieder recht souverän, läuft jedoch vergeblich einem weiteren Schlaggewinn hinterher.

Vor allem weil nach wie vor der 14. Schläger im Bag fast schon Eiskristalle ansetzt, wie etwa eine ausgelassene Großchance aus einem Meter auf der 8 beweist. Erst zum Abschluss am Par 5 der 9 rollt dann aus 2,5 Metern noch ein Birdieputt ins Loch und ermöglicht so noch eine 73 (+1). Mit seiner schlechtesten Runde der Woche und etwa Rang 46 kann er sich am Ende aber lediglich damit trösten zumindest gleich beim Season Opener angeschrieben zu haben.

Leaderboard Fortinet Championship

