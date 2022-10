Wichtiger Cut

BRITISH CHALLENGE – 2. RUNDE: Niklas Regner stemmt nach Problemen auf den Backnine mit starker vorderer Platzhälfte souverän den Cut und hat so am Wochenende im St. Mellion Estate noch die Chance auf das im Hinblick der Jahreswertung so wichtige erhoffte Topergebnis.

Niklas Regner musste zwar zum Auftakt auf der 18 noch den Ausgleich einstecken und verpasste so knapp einen Start im roten Bereich, doch auch nach der 72 (Par) liegt der Steirer voll auf Cutkurs. Bei dem dichtgedrängten Leaderboard soll nun am Freitag erstmals ein Minus vor dem Score stehen, womit er sich vor dem Weekend wohl in durchaus vielversprechende Position bringen würde. Timon Baltl musste einen rabenschwarzen Donnerstag verdauen und gibt vor der zweiten Runde auf.

Windböen von rund 50 km/h treiben vor allem am Nachmittag die Scores immer weiter nach oben und auch Niklas Regner hat bei den unglaublich zähen Verhältnissen alle Hände voll zu tun um sein Score halbwegs zusammenhalten zu können. So richtig will das jedoch nicht gelingen, denn auf den Backnine machen es sich gleich vier Bogeys bequem, womit er bei birdieloser Performance bis an die Cutmarke zurückrutscht.

Mit einem Par 5 Birdie auf der 2 bremst er dann aber nicht nur den Abwärtstrend ein und verschafft sich wieder etwas Luft zur gezogenen Linie, sondern stabilisiert damit auch sichtlich sein Spiel, denn danach lässt er nichts mehr anbrennen und verewigt wichtige Pars auf der Scorecard. Da sich dann am Par 5 der 7 und der 9 noch weitere rote Einträge ausgehen, stemmt er am Ende mit der 73 (+1) und als 32. sogar souverän im soliden Mittelfeld den Cut.

Am Samstag und Sonntag wird der Steirer nun aber einen Gang zulegen müssen um das so wichtige Topergebnis im Kampf um die Top 45 der Jahresrangliste einfahren zu können. Euan Walker (SCO) und Matthew Baldwin (ENG) teilen sich bei gesamt 7 unter Par die Führungsrolle.

