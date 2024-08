Wieder gepunktet

Max Steinlechner kann sich bei der Finnish Challenge zwar am Sonntag nicht mehr in den Kampf um ein Topergebnis einmischen, holt im hohen Norden aber weitere wichtige Punkte für die Jahreswertung. Timon Baltl büßt im Vierumäki Resort mit einer durchwachsenen Sonntagsvorstellung noch einige Ränge ein.

Max Steinlechner lief zum Auftakt nach dem Turn noch rechtzeitig heiß und brachte sich mit eienr 68 (-4) in gute Position. Am Freitag packte er dann eine sehr solide 70 (-2) oben drauf und cuttete so ganz souverän im Mittelfeld ins Wochenende. Bei einem noch recht dichtgedrängten Leaderboard – Max fehlen etwa nur vier Schläge auf Rang 2 – scheint an den kommenden Tagen durchaus noch vieles möglich zu sein. Nur knapp hinter dem Tiroler lauert mit Timon Baltl der zweite Österreicher, womit auch er sich wohl bei guten Runden noch einiges ausrechnen darf.

Nach anfänglicher Warterei wegen Nebels startet Max Steinlechner mit gleich zwei Birdies nach Maß in den Moving Day. Danach ebbt der Schwung vorerst jedoch einigermaßen ab, was sich am Par 3 der 4 auch in einem ersten Bogey niederschlägt. Kurz vor dem Turn geht sich dann allerdings zum bereits dritten Mal in dieser Woche am Par 5 der 9 der erhoffte Schlaggewinn aus, womit er trotz eines leichten Abrutschens im Klassement weiterhin in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen bleibt.

Ein weiterer Fehler auf der 10 wirft ihn dann zwar prompt wieder zurück, da er jedoch schon auf der 11 die passende Antwort parat hat und zum bereits dritten Mal in dieser Woche auch von der 13 ein Birdie mitnimmt, kämpft er sich rasch wieder in die richtige Richtung nach vor. Zum Abschluss holt er sich dann auch vom Par 5 der 18 noch einen roten Eintrag ab, unterschreibt so die 68 (-4) und startet mit nur rund zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 in den finalen Sonntag.

Guter Start in den Finaltag

Wie erhofft beginnt auch der Finaltag für Max mit einem roten Doppelpack wieder nach Maß, allerdings brummt er sich auf der 3 auch rasch ein erstes Bogey auf. Den Fehler verdaut er aber gut und drückt sein Score schon auf der 5 wieder auf 2 unter Par.

Mit dem nächsten Birdie-Doppelschlag auf der 11 und dem Par 5 der 12 klopft er dann tatsächlich noch einmal an den Top 10 an, allerdings werfen ihn zwei Bogeys in Folge kurz danach auch rasch wieder zurück. Mit einem abschließenden Erfolgserlebnis beendet er die Finnish Challenge dann aber absolut versöhnlich und holt mit der 69 (-3) und als 22. auch weitere wichtige Punkte in der Jahreswertung.

Baltl mit gutem Moving Day

Timon Baltl scheint die morgendliche Warterei am Samstag nichts ausgemacht zu haben, wie zwei schnelle Birdies auf der 1 und der 3 zeigen. Wie aus dem Nichts geht der Rhythmus dann vorerst aber verloren, denn nach zwei Bogeys benötigt er am Par 5 der 9 noch ein Erfolgserlebnis um zumindest unter Par zur 10. Teebox marschieren zu können.

Lange muss er sich danach nicht in Geduld üben, wie ein roter Doppelpack auf der 12 und der 13 zeigt und da er auch einen weiteren Fehler auf der 16 prompt am Par 3 danach wieder ausbessert, unterschreibt er erneut die 69 (-3). Zwar macht er damit bei dem eng zusammengeschobenen Klassement nur wenige Ränge gut, hat bei nur wenigen Schlägen Rückstand auf die Top 10 mit einer starken Finalrunde aber sogar noch Chancen auf ein Spitzenergebnis.

Schwung über Nacht verloren

Recht solide beginnt der letzte Arbeitstag für Timon, ehe sich der frischgebackene Sieder der Nationalen Offenen Meisterschaften auf der 13 sogar ein Doppelbogey eintritt. Zwar kann er rasch kontern, schlittert auf der 16 und der 17 aber in die nächsten Fehler und rutscht so trotz eines weiteren Birdies auf der 18 verständlicherweise weit zurück.

Die letzten Frontnine lassen sich dann mit einem weiteren Bogey auf der 2 erneut nur sehr schleppend an und mit einer längeren Parserie danach kann Timon dem hinteren Drittel nicht mehr entkommen. Zwar beendet er das Turnier schließlich sehenswert mit noch einem Par 5 Birdie, mit der 74 (+2) geht sich am Ende aber nur der 56. Platz aus.

Christofer Blomstrand (SWE) zieht am Sonntag mit einer 65 (-7) noch bis an die Spitze und feiert bei gesamt 20 unter Par den Sieg.

Leaderboard Finnish Challenge