Top aus dem Urlaub

Bernd Wiesberger legt am Sonntag einen wahren Blitzstart hin und bringt sich beim Czech Masters nach wenigen gespielten Löchern sogar noch einmal ins Titelrennen. Zwar kann er das Tempo nicht ganz durchziehen, holt sich aber mit perfekter finaler Greens in Regulation Statistik gleich beim ersten Turnier nach der wochenlangen Sommerpause mit Rang 6 sein drittes Topergebnis der Saison ab. Lukas Nemecz hat am Finaltag im PGA National von Prag mit einem etwas unterkühlten Putter zu kämpfen und kann nicht mehr um einen Spitzenplatz mitmischen.

Mit einer spektakulären Performance mit gleich sechs Birdies und einem Eagle bei drei Bogeys beschenkte sich Lukas Nemecz am Moving Day selbst zu seinem 35. Geburtstag. Nach Runden von 68 (-4), 70 (-2) und 67 (-5) Schlägen marschierte der Steirer so auch bis auf Rang 12 nach vor und hat damit richtig gute Chancen Prag mit einem Topergebnis wieder zu verlassen. Die Ausgangslage teilt er sich mit Landsmann Bernd Wiesberger, der am Samstag nicht an die starken 67er Runden anknüpfen konnte und mit der 71 (-1) leicht abrutschte. Bei fünf Schlägen Rückstand auf Leader Jesper Svensson (SWE) scheint jedoch selbst der ganz große Wurf beim heimischen Duo noch nicht gänzlich abgefahren zu sein.

Mit solidem Spiel von Tee bis Grün findet Bernd Wiesberger dann absolut stressfrei in den Finaltag und holt sich dank eines starken Eisens bereits am Par 3 der 3 aus zwei Metern das erste Birdie ab. Sofort legt der 38-jährige auch weiter nach, nachdem er die Attacke am darauffolgenden Par 5 nur knapp neben dem Grün parkt und mit Chip und Putt keinerlei Probleme hat den roten Doppelpack zu schnüren. Lukas Nemecz hingegen hat bereits zu Beginn mit einem ziemlich unterkühlten Putter zu kämpfen. Weder aus 1,5 Metern noch aus 2 Metern wollen die Birdieputts auf den ersten Löchern fallen, was sich auch prompt mit einem verpassten Sand Save danach am Par 3 rächt.

Wiesberger an der Spitze dran

Bernd andererseits grooved sich regelrecht in Trance, denn auf der 5 knallt er gleich den nächsten Approach fast tot zur Fahne und darf sich so mittlerweile sogar über den Birdie-Hattrick freuen, der ihn auch wieder in den Titelkampf bringt. Nur kurz gönnt er sich dann eine Auszeit, ehe aus drei Metern auf der 7 schon der nächste Birdieputt fällt. Auch Lukas Nemecz kann auf der 5 das erste Erfolgserlebnis verbuchen, nachdem er die Annäherung bis auf einen Meter zur Fahne zirkelt. Noch vor dem Turn gelingt dann am Par 5 der nächste Schlaggewinn, der ihn zumindest im zartrosa Bereich auf die letzten neun Löcher abbiegen lässt.

Bernd Wiesberger verpasst am Par 5 kurz vor dem Turn nach eingebunkertem Drive zwar das nächste Birdie, holt dieses jedoch schon auf der 10 aus vier Metern nach. Auch in Folge bleibt er mit den Annäherungen makellos, wie 11 von 11 getroffenen Grüns beweisen. Allein der Putter kühlt plötzlich schlagartig ab und brummt ihm auf der 11 aus acht Metern mit einem Dreiputt auch das erste Bogey auf. Ein starker Pitch ermöglicht dann aber auf der 13 das bereits sechste Birdie, dass den Südburgenländer weiter in den Top 5 hält.

Parserie zum Abschluss

Langsam aber sicher kommt auch Lukas Nemecz richtig ins Rollen, denn erneut legt er sich am Par 5 der 13 mit zwei satten Schlägen eine richtig gute Eaglechance auf. Aus vier Metern rollt der Putt zwar knapp vorbei, das nächste Birdie stellt jedoch nur noch Formsache dar. Bei seinem Landsmann geht im Finish der gewinnbringende Schwung ziemlich verloren, denn Bernd trifft zwar auch weiterhin wie eine Maschine Grün um Grün, allerdings wird die Distanz zu den Fahnen unangenehm länger, was „nur“ weitere Pars zulässt. Da auch weiterhin rundherum tief geschossen wird, droht er so sogar noch aus den Top 10 zu rutschen.

Schlussendlich leuchtet beim achtfachen European Tour Champion zum dritten Mal in dieser Woche zwar die durchaus starke 67 (-5) auf und da die Konkurrenz im Finish etwas patzt, darf sich Bernd mit Rang 6 über sein bereits drittes Topergebnis der Saison freuen. Als Fazit kann man sagen, dass Bernd auf jeden Fall gut aus der wochenlangen Pause startete. Vor allem am Sonntag fand er gleich alle 18 Grüns in Regulation, was die traumwandlerische Sicherheit im langen Spiel zusätzlich untermauert. Lediglich ein etwas zäher Moving Day stand in Tschechien einem absoluten Topresultat im Weg.

Nächster Stopp: Dänemark

Ausgerechnet am Schlussloch tritt sich Lukas Nemecz mit einem Dreiputt noch ein Bogey ein und bringt so lediglich die 71 (-1) über die Ziellinie. Bei den tiefen Ergebnissen hat er so keine Chance mitzuhalten und muss sich mit einem doch etwas enttäuschenden 28. Platz zufrieden zeigen. Die nächste Chance ergibt sich jedoch bereits in wenigen Tagen, wenn neben Nemecz und Wiesberger auch Matthias Schwab in Aarhus den nächsten Anlauf für ein Topergebnis nehmen wird.

David Ravetto brennt am Sonntag ein wahres Feuerwerk ab, denn der Franzose notiert gleich neun Birdies, unterschreibt eine 64 (-8) und feiert bei gesamt 23 unter Par und mit gleich vier Schlägen Vorsprung auf Jesper Svensson (SWE) einen überlegenen ersten DP World Tour Sieg.

Leaderboard Czech Masters

>> SKY überträgt Live und in HD vom Czech Masters.