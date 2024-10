Zu spät gezündet

Niklas Regner fährt bei der Czech Challenge im Royal Beroun GC zwar sein mit Abstand bestes Ergebnis der Saison ein, kann die Top 151 im Road to Mallorca jedoch nicht mehr knacken und wird damit kommende Saison auf der Challenge Tour auf Einladungen angewiesen sein.

Mit Runden von 68 (-2) und 67 (-3) Schlägen kämpfte sich Niklas Regner bei durchgehend tiefen Scores „on the number“ gerade noch über die gezogene Linie. An den kommenden beiden Spieltagen wird der einzige Österreicher in Tschechien nun aber wohl zwingend ein paar Gänge hochschalten müssen um das so dringend benötigte Topergebnis – nur dieses würde ihm vom derzeit 214. Rang der Jahreswertung im Hinblick aufs Spielrecht für kommende Saison zumindest etwas weiterhelfen – noch einsacken zu können.

Gleich auf der 10 schnappt er sich dann auch das erste Birdie und findet so nach Maß in den Moving Day. Nur kurz muss er sich dann in Geduld üben, ehe er auf der 14 und dem darauffolgenden Par 5 einen roten Doppelpack schnürt und da sich am Par 3 der 17 und dem Par 5 der 18 gleich noch Erfolgserlebnisse ausgehen, tauchen sogar bereits die Top 10 leicht am Horizont auf.

Nach einer kurzen schöpferischen Pause stopft er dann am Par 3 der 5 und dem nächsten Par 5 direkt danach die nächsten Birdieputts zum bereits dritten Doppelpack des Tages und klopft damit endgültig vehement an den Spitzenrängen an. Wie aus dem Nichts geht dann am Par 3 der 6 aber so ziemlich alles daneben, was sogar im Doppelbogey mündet und den so gewinnbringenden Schwung abrupt abbremst. Schlussendlich kann er sich aber trotz des späten wilden Ritts ein weiteres Mal steigern und arbeitet sich mit der 65 (-5) immerhin bis ins solide Mittelfeld nach vor.

Weiter gesteigert

Mit einem Birdiedoppelschlag startet Niklas dann perfekt in die Finalrunde und klettert so sofort wieder deutlich näher an die Top 10 heran. Ein Bogey auf der 3 bremst die Ambitionen dann zwar ziemlich abrupt ab, mit einem darauffolgenden Par 3 Birdie kann er den Fehler aber sofort wieder ausgleichen. Erst danach geht der Elan etwas verloren, denn bis zum Turn will nichts weiter Zählbares mehr auf die Scorecard wandern.

Erst ab der 12 gibt der Liezener dann wieder Gas und schnürt auf der 12 und der 13 und der 15 und dem Par 3 der 16 gleich zwei weitere rote Doppelpacks, womit sich am Ende mit der 64 (-6) sogar noch die beste Runde der Woche ausgeht. Damit macht er auch noch einmal sehenswert Ränge gut und fährt mit Rang 16 sein bestes Ergebnis der Saison ein. Benjamin Follett-Smith (ZIM) krallt sich bei gesamt 28 unter Par in überlegener Manier den Sieg.

Auf Einladungen angewiesen

Die Top 151 und somit Kategorie 16 im Road to Mallorca kann er damit jedoch nicht mehr knacken, womit er, auch aufgrund des Verzichts einer Teilnahme an der Tourschool, kommende Saison sozusagen mit leeren Händen da steht. Nächstes Jahr ist er auf der Challenge Tour so auf Einladungen angewiesen und bei der überschaubaren Anzahl an voraussichtlichen Startmöglichkeiten wird er dabei voll liefern müssen um sich wieder eine gewinnbringende Kategorie erspielen zu können.

„Es war wirklich eine extrem zähe Saison für mich. Ich hab heuer zehn Cuts in Folge verpasst, das war schon eine ziemlich düstere Zeit. In den letzten Wochen hab ich mein Team ein wenig erweitert, womit auch neue Inputs gekommen sind. Die kleinen Adaptionen greifen jetzt seit den letzten beiden Wochen. Leider war auch bisschen Pech in der Schweiz dabei, da ich mich wegen des verkürzten Turniers am Wochenende nicht mehr verbessern konnte. In Tschechien hab ich mit dem Wochenende schon wieder einiges an Selbstvertrauen getankt“, beschreibt er die Aufbruchsstimmung nach der schwarzen Phase mit den freien Wochenenden.

Volle Konzentration gilt jetzt der Asian Tour Qualifikation, wie er abschließend ausführt: „Die Challenge Tour Saison ist für mich jetzt leider vorbei, aber ich hab Anfang Dezember noch die Chance auf der Asian Tour, wo ich die Qualifikation spielen werde. Vorrangig gilt mein Dank jetzt auch mal meinen Partnern und meinem Team, denn es ist nicht selbstverständlich, dass einem nach so einer Zeit der Rücken so freigehalten wird. Ich brauch jetzt auch mal ein paar Tage Zeit um den Kopf frei zu bekommen und dann gilt die volle Konzentration der Vorbereitung auf die Asian Tour.“

