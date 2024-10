Finale ohne Schwab

Matthias Schwab notiert bei der Alfred Dunhill Links Championship in Carnoustie zwar eine 71 (-1), bei durchwegs guten Scores reicht dies jedoch reccht deutlich nicht für den Cut.

Nach der 68 (-4) zum Auftakt in Kingsbarns, zeigte Matthias Schwab anfänglich auch am Old Course wieder starkes Golf und lag nach nur wenigen gespielten Löchern bereits bei 3 unter Par. Mit Fortdauer der Runde ging der sehenswerte Schwung dann jedoch ziemlich verloren, weshalb am Ende nur eine 71 (-1) gelingen wollte. Bei gesamt 5 unter Par rutschte er damit auch knapp hinter die erwartete Cutmarke zurück, weshalb er Carnoustie, was als die zäheste der drei Wiesen gilt, nur mit leichtem Rückstand auf die gezogene Linie in Angriff nimmt.

Auf den ersten Löchern präsentiert er sich dann zwar sehr sicher, bei erneut recht guten Ergebnissen kommt er mit Pars der gezogenen Linie jedoch nicht nur nicht näher, sondern rutscht sogar unangenehm weiter zurück. Selbst das erste Par 5 lässt noch keinen Schlaggewinn springen, womit er mittlerweile bereits drei Schläge Rückstand auf die prognostizierte Cutmarke aufweist.

Parserie mit Eagle beendet

Nachdem sich auch auf den übrigen Löchern der Frontnine kein Schlaggewinn ausgeht, biegt er nur bei Level Par auf die hintere Platzhälfte ab und muss nun zwingend einen Gang hochschalten, will er aus Schottland noch Preisgeld und Punkte mitnehmen. Nach elf ereignislosen Löchern passt dann am Par 5 der 12 aber alles perfekt zusammen, denn auf der zweiten langen Bahn der Runde lässt er sogar den Adler landen und kann damit die klaffende Lücke zur Cutlinie doch deutlich verkleinern.

Nur kurz muss er sich dann in Geduld üben, ehe das letzte Par 5 kurz danach den nächsten Schlaggewinn springen lässt, womit er sich endgültig wieder bis auf einen Schlag an den Finaltag herantastet. Auf der langen 15 schleicht sich dann jedoch sogar ein Doppelbogey ein, was angesichts nur noch weniger zu spielenden Löcher, wohl zur absolut falschen Zeit auf der Scorecard aufpoppt. Auf den verbleibenden Löchern kann er dann nicht mehr zulegen und verpasst so schließlich mit der 71 (-1) den Sprung in den Finaltag recht deutlich. Tyrrell Hatton (ENG) packt am Old Course ein 61 (-11) aus und startet bei gesamt 22 unter Par als Leader in den Sonntag.

Leaderboard Alfred Dunhill Links Championship

