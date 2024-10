Sonntag ohne Verbesserungen

Emma Spitz und Christine Wolf können dem Finaltag der Aramco Series im Mission Hills Resort nicht mehr ihren Stempel aufdrücken.

Nachdem Emma Spitz im Team über einen 20. Platz nicht hinauskam, wobei vor allem ihre Mitstreiterinnen etwas ausließen, hofft die junge Niederösterreicherin nun am Sonntag in der Einzelwertung noch ein Topergebnis mitnehmen zu können. Als 23. und bei nur zwei Schlägen Rückstand auf die besten 10 sind die Chancen hierfür auch eindeutig intakt. Christine Wolf durfte sich im Team Martin bereits am Samstag als 8. über ein Topresultat freuen und hofft den Schwung der makellosen zweiten Runde auch in den Finaltag mitnehmen zu können.

Emma verpasst zwar am Par 5 der 2 das erhoffte schnelle Birdie, zündet ab der 4 aber den Turbo und spielt sich mit roten Einträgen auf der 4, der 7 und dem Par 3 der 8 sehenswert weiter nach vor. Noch vor dem Wechsel auf die letzten neun Löcher geht der Schwung dann aber einigermaßen verloren, wie ein Bogey auf der 9 unangenehmerweise untermauert. Brauchbarer Rhythmus will sich auch danach vorerst nicht wieder einstellen und nach einem weiteren Fehler auf der 12 und sogar einer Doublette am Par 3 danach, findet sich die Schönbornerin plötzlich sogar nur noch im Plusbereich wieder. Erst im Finish kommt sie dann noch einmal ins Rollen und holt mit zwei Birdies auf der 14 und dem Par 5 der 17 immerhin das Minus wieder zurück. Eine Verbesserung im Klassement geht sich mit der 72 (-1) als 29. jedoch nicht mehr aus.

Wolf nur mit der 74

Nach sehr solidem Beginn intensiviert Chrissie Wolf ab dem Par 5 der 6 spürbar das Tempo und pusht sich mit einem Birdiehattrick sehenswert weiter nach vor. Erst zu Beginn der Backnine geht der ansehnliche Schwung dann zum Leidwesen der Tirolerin ziemlich verloren und nach zwei Bogeys auf der 10 und der 12, muss sie auf der 17 sogar eine Doublette einstecken, was kurz vor Schluss erstmals sogar das Plus aufleuchten lässt. Nachdem das abschließende Par 5 dann keinen Schlaggewinn mehr ausspuckt, muss sie sich so mit der 74 (+1) anfreunden, die sie nur auf Rang 51 einreiht.

Celine Boutier (FRA) krallt sich nach einer 66er (-7) Finalrunde und bei gesamt 19 unter Par den Sieg.

