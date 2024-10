Open de France am Olympia-Kurs

Bernd Wiesberger, Lukas Nemecz und Matthias Schwab verpassten Olympia in Paris, bekommen aber die Chance bei der Open de France.

9 Jahre nach seinem bahnbrechenden Triumph bei der Open de France kehrt Bernd Wiesberger zur heurigen Open de France zurück – diesmal über die Warteliste, eine der schmerzlichen Konsequenzen aus dem LIV-Abenteuer, das ihn die DP World Tourkarte kostete. Bereits bei Olympia hätte der Burgenländer in seinen geliebten Le Golf National zurückkehren können, zog es jedoch vor auf eine Teilnahme zu verzichten, um sich ganz auf den Kampf um eine PGA Tourkarte zu konzentrieren. Zwei Monate später ist er dieser nicht nähergekommen, im Gegenteil durch den leichten Rückfall im Race to Dubai auf Position 46. Aber mit Le Golf National in dieser Woche und Sotogrande danach, stehen zwei seiner Paradewiesen am Kalender, die es jetzt gilt auszunützen.

Auch Schwab und Nemecz müssen zulegen

Ihren Saisonzielen nicht näher gekommen sind zuletzt auch Matthias Schwab und Lukas Nemecz, die wenn überhaupt jeweils nur wenige Pünktchen bei ihren letzten Einsätzen sammeln und somit bislang ihre Tourkarten noch nicht absichern konnten. Auf dem anspruchsvollen Olympia- und Ryder Cup Kurs werden sie jedoch für ein Topergebnis ihr bestes Spiel zeigen müssen.

Das Teilnehmerfeld ist auch in Paris exzellent, wenn auch nicht ganz so stark wie in den beiden letzten Wochen auf der DP World Tour. Die Hojgaard-Twins geben sich ebenso bei der Open de France die Ehre wie US-Star Billy Horschel oder Matt Wallace, Victor Perez und Justin Rose, die ebenfalls von der PGA Tour herübergekommen sind. Zu beachten sein werden auch die zuletzt auf der DP World Tour bärenstark aufspielenden Matteo Manassero und Sebastian Söderberg. Die dank juristischer Finten aktuell auf der DP World Tour wieder startberechtigten LIV-Spieler verzichten in Paris auf einen Start; zumindest Rahm und Puig werden kommende Woche in Andalusien wieder aufteen.

Aus Deutscher Sicht gilt die volle Konzentration auf Yannik Paul, Marcel Siem und Max Kieffer. Der Wetterbericht verheißt wechselhaftes Wetter mit vor allem starkem Wind am Donnerstag und wird somit die Bedingungen auf dem fallenreichen Kurs verschärfen.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live aus Paris

