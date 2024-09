Black Friday

Sepp Straka findet am Freitag bei den Open de Espana überhaupt keinen Rhythmus und büßt mit einer 75 (+4) viele Ränge ein. Auch Matthias Schwab und Lukas Nemecz kämpfen am Nachmittag im Club de Campo Villa de Madrid mit etlichen Problemen.

Enorm zäher und böiger Wind begleitete die Spieler zum Auftakt der Open de Espana den gesamten ersten Spieltag über, was die Scores von Beginn an doch ziemlich nach oben trieb. Sepp Straka kam mit den schwierigen Verhältnissen am Nachmittag aber bestens zurecht und knallte eine 67 (-4) aufs Tableau, womit er als erster Verfolger von Leader Angel Hidalgo (ESP) in den Freitag abbiegt. Zwar bremst sich der erste Drive dann nur knapp neben dem Fairway ein, anders als am Vortag findet er auf der 10 aber souverän das Kurzgemähte und startet so mit einem souveränen Par in die zweite Umrundung. Das Par 3 der 11 entwickelt sich jedoch ähnlich unangenehm wie am Vortag, denn auch am Freitag findet er vom Tee das Grün nicht und kann sich in Folge nicht mehr zum Par scramblen.

So richtig leicht geht auch danach nichts von der Hand. Zwar kommt er noch nicht in die Verlegenheit ein weiteres Bogey notieren zu müssen, nach versandeter Attacke lässt jedoch auch das einzige Par 5 der hinteren Platzhälfte noch kein Birdie springen. Erst auf der 16 läuft dann erstmals der Putter heiß und ermöglich aus gut sieben Metern vom Vorgrün den Ausgleich. Direkt danach wird es am Par 3 dann aber richtig bitter, denn nach unangenehmer Bunkerlage benötigt der zweifache PGA Tour Champion gleich zwei Anläufe und da danach noch dazu aus drei Metern der Bogeyputt nicht fällt, brummt er sich sogar wie aus dem Nichts eine Doublette auf. Beirren lässt er sich davon zwar nicht und zeigt sich doch einigermaßen unbeeindruckt, Birdiekonter will auf den darauffolgenden Löchern jedoch noch keiner gelingen.

Am Par 5 der 4 biegt dann der Abschlag wild rechts weg, was Sepp sogar zu einem Drop zwingt und am Ende im nächsten Schlagverlust mündet. Auch weiterhin läuft am Freitag nahezu nichts wirklich brauchbar zusammen. Schon auf der 6 verfehlt ein weiteres Eisen das Grün und da einmal mehr das Up & Down nicht gelingt und er so auf bereits 4 über Par abrutscht, findet er sich sogar nur noch im Mittelfeld wieder. Selbst eine gelungene Attacke am letzten Par 5 ist nicht von Erfolg gekrönt, nachdem er aus rund elf Metern den Putter dreimal bemühen muss. Immerhin übersteht er die verbleibenden drei Löcher unbeschadet und unterschreibt so am Ende eine ziemlich ernüchternde 75 (+4), die ihn aber dank der starken Auftaktrunde zumindest sicher im Mittelfeld cutten lässt.

Schwab und Nemecz mit etlichen Schwierigkeiten

Derzeit absolvieren Matthias Schwab und Lukas Nemecz ihre zweiten Runden, haben jedoch mit ziemlichen Problemen zu kämpfen und liegen derzeit recht deutlich hinter der Cutlinie zurück.

