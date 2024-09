Schön aufgefädelt

Emma Spitz hat nach einer 70 (-1) die Spitzenränge bei den Ladies Open de France schön vor sich aufgefädelt. Christine Wolf und Sarah Schober reißen im Golf Barriere bereits Rückstand auf die erwartete Cutmarke auf.

Nach dem enttäuschenden Wochenende in Spanien hofft Sarah Schober bei der traditionsreichen Ladies Open de France auf mehr Spielglück um im Kampf um die neue Tourkarte ordentlich zu punkten. Für Sarah stehen danach noch Indien, Saudi Arabien und das Tourfinale in Spanien am Plan. Als 70. der Zwischenwertung ist die Situation für die Steirerin auch deutlich freundlicher als für Christine Wolf, die aktuell nur auf Position 150 geführt wird. Zum Jahresende erhalten die Top 70 der Order of Merit die volle Tourkarte für 2025.

Emma Spitz hat diese Sorgen nicht mehr, da sie sich als 15. deutlich nach oben orientieren kann, auch wenn es zuletzt in Spanien nicht laufen wollte. Zum Auftakt ist Emma gleich mit früher Tee Time unterwegs und beginnt ihren ersten Arbeitstag mit einem Par 5 Birdie auf der 10 nach Maß. Zwar schleicht sich danach sofort auch der erste Fehler ein, diesen bessert sie jedoch prompt wieder aus und hat schließlich selbst auf den nächsten Schlagverlust am Par 3 der 15 postwendend am Par 5 danach die passende Antwort parat.

Das abwechslungsreiche Spiel setzt sich auch auf der vorderen Platzhälfte weiter fort, denn nach dem Ausgleich auf der 1, drückt sie ihr Score mit Birdies am Par 5 der 2 und dem Par 3 der 5 sogar deutlich unter Par. Da ihr jedoch auch die 6 noch ein Bein stellt, muss sie sich am Ende mit der 70 (-1) anfreunden, die sie aber auf dem verheißungsvollen 15. Platz einreiht.

Rückstand aufgerissen

Mit gleich zwei anfänglichen Bogeys beginnt die Auftaktrunde für Christine Wolf alles andere als prickelnd. Immerhin kann die Tirolerin in Folge ihr Spiel stabilisieren und holt sich knapp vor dem Turn am Par 5 der 9 schließlich auch das erste Erfolgserlebnis ab. Sofort muss sie jedoch schon am nacähsten Par 5 direkt danach das nächste Bogey einstecken, und da es sich auf der 14 und dem Par 3 der 15 noch ein schwarzer Doppelpack gemütlich macht, geht sich zum Auftakt sogar nur die 75 (+4) aus. Damit läuft sie am Freitag als 70. einmal mehr heuer bereits der erwarteten Cutlinie hinterher.

Mit einem Par 5 Birdie beginnt Sarah Schober am Donnerstag Nachmittag nach Maß. Auch danach hat die Steirerin lange Zeit alles im Griff, bis sie sich auf der zweiten langen Bahn den Ausgleich einfängt und nach weiterem Bogey direkt danach am Par 3 der 17 sogar nur bei +1 auf die Frontnine abbiegt. Die Probleme setzen sich dort vorerst dann nahezu nahtlos fort, denn auf der 1, der 2 und der 4 leuchten die nächsten Fehler auf. Erst danach bringt sie wieder Ruhe ins Spiel, mit der 75 (+4) reißt aber auch Sarah bereits einen unangenehmen Rückstand auf.

Drei Spielerinnen teilen sich bei 5 unter Par die Führungsrolle.

Fotos: LET

