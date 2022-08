Chance genützt

CZECH MASTERS – 2. RUNDE: Uli Weinhandl zeigt im Albatross Golf Resort über weite Strecken solides Golf und dürfte aller Voraussicht nach wohl seine DP World Tour Einladung mit einem geschafften Cut gewinnbringend ausnützen.

Dank einer Einladung steht Uli Weinhandl in Prag am Start, womit das tschechische DP World Tour Turnier ebenfalls noch mit österreichischer Beteiligung über die Bühne geht. Gleich am Par 5 der 10 krallt er sich dann auch das erste Birdie, muss allerdings auf der 14 auch ein Bogey notieren und kommt so am Ausgangspunkt von Level Par in der 1. Teebox an.

Par um Par reiht er schließlich auf den Frontnine aneinander und marschiert so am Ende mit der 72 (Par) ins Ziel, womit er knapp hinter der erwarteten Cut-Linie in den Freitag startet.

Zunächst hat der einzige Österreicher im Feld am Freitag mit Leerlauf zu kämpfen, ehe sich auf der 6 das erste Birdie ausgeht, womit er an der gezogenen Linie dranbleibt. Ein Bogey auf der 8 wirft ihn dann zwar wieder zurück, dank eines Par 5 Birdies danach kommt er aber immerhin im roten Bereich auf den Backnine an.

Mit einer heißen Phase und gleich drei Birdies auf nur vier Bahnen zieht er dann sehenswert im Klassement nach vor und verschafft sich angenehm Luft auf die erwartete Cutlinie. Ein Par 3 Bogey kühlt das Spiel zwar wieder ab, mit der 69 (-3) dürfte sich der Wochenendeinzug aber aller Voraussicht nach wohl knapp noch ausgehen, wenngleich der Burgenländer noch etwas zittern muss.

Leaderboard Czech Masters

>> SKY überträgt Live und in HD vom Czech Masters.