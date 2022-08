Anlaufschwierigkeiten

BMW CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Sepp Straka hat beim zweiten FedEx-Cup Playoff Turnier aufgrund einiger Ungenauigkeiten mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen und muss sich im Wilmington Country Club zum Auftakt mit einer 72 (+1) anfreunden.

Sepp Straka wirbelte beim ersten FedExCup-Playoff viel Sand auf, als er die besten 13 der Weltrangliste staubte und sich nur der Nummer 14, Will Zalatoris (USA), im Stechen geschlagen geben musste. Der Wiener möchte auch beim zweiten Playoff für Schlagzeilen in den USA sorgen, wenn die 70 Besten der Jahreswertung ohne Cut um 15 Millionen Dollar Preisgeld rittern.

Von den Top 10 der Welt fehlt nur Cam Smith (AUS) verletzungsbedingt, nachdem er mit Hüftproblemen seinen Start absagte. Gespielt wird erstmals in Wilmington, Delaware, womit die Finalisten im Kampf um ein Ticket für die Tour Championship Neuland betreten. Straka hat als 8. im FedExCup seinen Startplatz für East Lake bereits sicher.

Zum Auftakt geht der Honda Classic Champion als derzeit 8. der Jahreswertung mit Rory McIlroy (NIR) als 9. im FedEx Cup im Zweierflight in der drittletzten Gruppe zu Werke. Der erste Drive läuft dann zwar gleich etwas zu lange aus und bleibt erst im hantigen Rough liegen und auch das Wedge danach verfehlt hauchdünn das Grün, am Ende geht sich aber dennoch ein recht solides anfängliches Par aus.

Nach einem weiteren souveränen Par am ersten Par 3 gleich danach, findet die Grünattacke am Par 5 der 3 das Kurzgemähte und mit zwei sicheren Putts holt er sich schließlich ein rasches erstes Birdie ab. Sofort legt der Longhitter auch weiter nach, denn nach einem Vollbrett legt er den Ball aus knapp 80 Metern fast schon geschenkt zur Fahne und schnürt so den frühen Doppelpack.

Faden gerissen

Da die kurze Annäherung auf der 6 dann leicht zu lange ausläuft und sich im zähen Rough hinter dem Grün einbremst, muss er mit verpasstem Up & Down schließlich auch das erste Bogey einstecken. Der Fehler kühlt auch sein Spiel einigermaßen ab und nachdem er nach einem wild verzogenen Abschlag auf der 9 überhaupt erst mit dem vierten Schlag überhaupt das Grün erreicht, tritt er sich kurz vor dem Turn sogar ein Doppelbogey ein.

Zwar stabilisiert er sein Spiel danach rasch wieder, bringt jedoch die Bälle nicht zwingend genug zu den Fahnen um sich zwingende Möglichkeiten auf den scoretechnischen Ausgleich geben zu können. Erst am Par 5 der 14 kann er dank gelungener Grünattacke das dritte Birdie verbuchen, womit er sein Score wieder auf Anfang dreht. Lange kann er den Score jedoch nicht halten, da er sich nach einem verzogenen Drive auf der 16 nicht mehr zum Par scramblen kann.

Sowohl auf der 17 als auch auf der 18 hat er dann noch durchaus machbare Birdiechancen am Putter, kann jedoch keine davon verwerten und muss sich so schlussendlich mit der 72 (+1) anfreunden, die ihm nach den ersten 18 Löchern nur Rang 48 ermöglicht. Keegan Bradley (USA) erwischt mit einer 64 (-7) den besten Start.

Leaderboard BMW Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von der BMW Championship.