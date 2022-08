Start in den 60ern

DORMY OPEN – 1. RUNDE: Niklas Regner ruft seine starke Form der letzten Wochen auch in Schweden ab und legt mit einer 69 (-3) einen durchaus guten Auftakt hin. Timon Baltl pendelt sich im Österakers Golfklubb nach der 72 (Par) knapp hinter der prognostizierten Cutmarke ein. Martin Wiegele findet am Donnerstag von Beginn an keinen Rhythmus.

Mit der Fähre und danach mit dem Auto sind Niklas Regner und Timon Baltl von Dänemark nach Schweden weitergereits um auch garantiert mit ihrem Golfbesteck bei der Dormy Open aufzuteen. Nach einem Ruhetag am Montag geht das kräfteraubende Programm weiter mit der Vorbereitung im Österåkers Golfklubb für den 250.000 Euro Challenger. Auf der Road to Mallorca ist Regner als 43. erstmals unter die Top 45 gerutscht und damit auf Finalkurs. Timon Baltl als 103. und Martin Wiegele als 161. haben dagegen im letzten Saisondrittel noch viel Birdiearbeit vor sich um die Saisonziele zu erreichen.

Zwar spult Niklas Regner ganz souverän die Backnine ab, läuft jedoch lange Zeit vergeblich dem ersten Schlaggewinn hinterher. Erst kurz vor dem Turn kann er dem Par 5 der 18 dann das erste Birdie entlocken. Nach vier weiteren Pars geht sich schließlich am nächsten Par 5 auch das nächste Birdie aus und da er auf der letzten langen Bahn sogar einen Adler landen lässt, taucht der Youngster plötzlich sogar im Spitzenfeld auf. Zwar verbaut er sich auf der abschließenden 9 noch einen fehlerlosen Auftakt, mit der 69 (-3) legt er aber als 19. einen durchwegs vielversprechenden Start hin.

Timon Baltl legt gleich mit einem Birdie auf der 1 los und zeigt mit einem weiteren Erfolgserlebnis auf der 3, dass er den “Missed Cut” der Vorwoche gut weggesteckt hat. Zwar ebbt der Anfangsschwung in Folge ab, Schlagverlust muss er auf den Frontnine aber keinen einstecken. Das ändert sich jedoch am Par 3 der 11 dann mit dem ersten Schlagverlust, der auch die bislang so sehenswerte Sicherheit einigermaßen zerstört, denn nach weiteren Fehlern auf der 14 und der 17 findet sich der 27-jährige plötzlich sogar nur im Plusbereich wieder. Immerhin geht sich zum Abschluss am Par 5 der 18 noch ein Birdie aus, was ihn mit der 72 (Par) und als 73. knapp hinter der erwarteten Cutmarke einreiht.

Martin Wiegele hat gleich zu Beginn mit Schwierigkeiten zu kämpfen, wie ein anfängliches Bogey beweist. Auch danach läuft nicht wirklich viel in seine Richtung, denn mit weiteren Fehlern am Par 5 der 5, der 6 und der 9 kommt er sogar nur bei 4 über Par auf den zweiten neun Löchern an. Die Probleme reißen auch auf den Backnine nicht ab und am Ende leuchtet bei insgesamt sieben Bogeys und nur einem Birdie die 78 (+6) auf, womit der Weg ins Wochenende vom 145. Platz aus am Freitag bereits richtig weit ist.

Lauri Ruuska (FIN) legt mit der 64 (-8) die beste Auftaktrunde hin.

