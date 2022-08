Die besten Golf-Apps für das Smartphone

Unser Leben findet heutzutage vor allem vor dem Bildschirm statt. Auch unsere Freizeit wird oft mit Online-Aktivitäten gestaltet. Von sozialen Medien, Krypto-Casinos , Kampf- und Rollenspielen bis hin zu Golfspielen: Wir lieben das Internet. Golf-Apps sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden, was nicht nur daran liegt, dass Millionen von Menschen auf der ganzen Welt diese anspruchsvolle Sportart lieben .

Dies sind die fünf besten Golfspiele, die als App verfügbar sind.

Mirror Vision

Mit Mirror Vision kann man Schwungebenen und Markierungen einzeichnen, um die Schwünge zu analysieren. Dies ist einer der wichtigsten Aspekte bei der Verbesserung des Golfspielens.

Man kann die Schwünge auch in Echtzeit analysieren – das funktioniert in Kombination mit zwei Geräten: Ideal ist es, wenn man sein Smartphone auf einem Stativ neben sich platziert und ein Tablet vor sich und hinter dem Ball aufstellt. Mit Mirror Vision kann man dann sein Smartphone und Tablet über Bluetooth verbinden und das Video des Schwungs ansehen.

So kann man die Haltung und den Stand auf der Stelle korrigieren und seinen Schwung effizienter und korrekter trainieren.

Golf Star

Man kann alle Funktionen in Golf Star kostenlos nutzen und ein herausforderndes Spiel spielen. Entscheidungen über die Art und die Stärke des Schlags und das Eisen können getroffen werden. Zusätzlich zur Windrichtung muss man auch die Windstärke mit einbeziehen.

Man kann unter anderem jede Woche an Weltmeisterschaftsspielen teilnehmen und im Karrieremodus in der Weltrangliste aufsteigen.

WGT Golf

WGT Golf ist eine der realistischsten Golfsimulationen und kommt ebenfalls kostenlos daher. Es ist leicht zu erlernen, wenn es aber drauf ankommt, nur schwer zu meistern. Je erfolgreicher man wird, desto mehr der berühmtesten Golfplätze der Welt werden frei geschaltet – darunter Pebble Beach und Chambers Bay.

Man kann auch in Echtzeit gegen Freunde oder unbekannte Rivalen spielen. Mit dieser Anwendung steht dem Spieler immer eine komplette virtuelle Golfausrüstung zur Verfügung: Driver, Hölzer, Hybride, Eisen, Wedges oder Putter. Das Besondere ist, dass man auch Mitglied in fiktiven Country Clubs werden und an privaten Turnieren teilnehmen kann.

Hole 19

Die kostenlose Version von Hole 19 enthält eine GPS-Entfernungsmessung zu über 42.000 Golfplätzen weltweit, eine Scorekarte für Strokeplay und Stableford sowie eine statistische Analyse der Genauigkeit des langen und des kurzen Spiels, getroffene Grüns und der Putts. Zusätzliches hochauflösendes Kartenmaterial, Schlägerempfehlungen, Schlaglängen, automatischer Lochwechsel und Notizaufzeichnung sind in der Premium-Edition verfügbar.

Die AR-Ansicht rundet den Umfang der App ab. Die App verlangt jedoch, dass man nach jedem Schlag manuell angibt, welchen Schläger man benutzt hat. Das kann zwar zeitaufwendig sein, weil man dies bei jedem Schlag machen muss. Es ist aber eine genaue Methode, um herauszufinden, welche und wie viele Schläger man benutzt hat und wie genau mit jedem Schläger gespielt wurde.

Sie können verschiedene Statistiken über Ihre gespielten Runden in einer einfachen Übersicht einsehen. Die Premium-Version wird für 49 € pro Jahr freigeschaltet (jährliche Zahlung). Alles in allem ist die App klar strukturiert und lässt sich einfach und unkompliziert nutzen.

PGA Tour

Mit der PGA Tour App erhält man alle Informationen, die man für das Golfspielen benötigt, einschließlich Spielstände, Spielpläne, Highlights, Nachrichten und vieles mehr. PGA Tour wird durch Werbung finanziert, daher ist die App kostenlos.

Die Möglichkeit, alles in der PGA Tour-App zu sortieren und zu filtern, ist äußerst vorteilhaft. Man verliert sich so nicht in endlosen Zahlen und Statistiken. So kann man etwa die persönlichen Ergebnisse, das Profil und die Zusammenfassungen des letzten Matches eines Spielers aufrufen, indem man auf seinen Namen klickt.

Wenn man eine App sucht, die Informationen über eine breite Palette von Golfturnieren bietet, und wenn man auf Echtzeit-Statistiken verzichten kann, dann ist diese App perfekt.

Fazit

Es gibt zahlreiche Golf-Apps, zwischen denen man wählen kann. Natürlich kommt es auf die persönlichen Vorlieben, Bedürfnisse und Wünsche an, welche App am besten geeignet ist. Mirror Vision, Golf Star, WGT Golf, Hole 19 und PGA Tour sind fünf sehr gute und beliebte Apps, die eine breite Masse an Bedingungen an eine gute Golf-App abdecken.