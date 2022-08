Doppeltes Neuland

BMW CHAMPIONSHIP – VORSCHAU: Zum ersten Mal überhaupt steht mit Sepp Straka ein Österreicher im zweiten FedEx-Cup Playoff Turnier. Im Wilmington Country Clun in Delaware wurde bislang überhaupt nie gespielt, weshalb der gebürtige Wiener im Elitefeld der Top 70 gleich in doppelter Hinsicht Neuland betritt.

Regelrecht mit Pauken und Trompeten meldete sich Sepp Straka vergangene Woche in Tennessee in der Weltspitze zurück, denn nach zuvor sechs verpassten Cuts in Serie – seine schwärzeste Phase der Profikarriere – zeigte der ehemalige Georgia Bulldog im TPC Southwind plötzlich Golf vom Allerfeinsten und musste sich am Ende erst in einem dramatischen Stechen am dritten Extraloch Will Zalatoris (USA) knapp geschlagen geben.

Zwar hatte er aufgrund seines Sieges der Honda Classic das zweite der der Playoff Turniere bereits im Vorfeld abgesichert, mit dem Runner-up Finish schob er sich aber bis auf Rang 8 in der FedEx-Cup Wertung nach vor und machte damit letzten Sonntag auch bereits die Teilnahme an der Tour Championship nächste Woche perfekt. Vorerst gilt die Konzentration aber klarerweise dem anstehenden Mega-Event in Delaware.

Wilmington erstmals im Tourkalender

Im Wilmington Country Club wird überhaupt das allererste Mal gespielt, womit keiner der Top 70 Spieler – nur noch diese sind beim zweiten Playoff Turnier startberechtigt – einen Vorteil hat. Vor allem auf die Abschläge wird es am durchaus anspruchsvollen Gelände ankommen, denn ohne gute Position vom Tee wird es enorm schwierig werden die richtigen Stellen im Grün zu treffen um sich wirklich gute Birdiechancen erarbeiten zu können.

Sepp könnte genau dieser Umstand aber womöglich in die Karten spielen, denn vom Tee zeigte er vergangene Woche im TPC Southwind mit kleinen Abstrichen eine sehr solide Leistung, womit eine weitere starke Woche, wohl auch aufgrund des wiedergefundenen Selbstvertrauens, klar im Bereich des Möglichen liegen sollte. Auch in Sachen Weltrangliste befindet sich der Wahlamerikaner voll im Höhenflug, denn nach dem Vorstoß auf Rang 43 der Welt könnte es in Delaware gleich noch weiter nach vorne gehen, da das Turnier aufgrund des bereits limitierten Starterfeldes ohne Cut gespielt wird.

Wie gewohnt steht bei den FedEx Cup Playoffs alles was auf der PGA Tour Rang und Namen hat in den Teeboxen. Einzige Cameron Smith (AUS) zog seine Nennung aufgrund von Hüftproblemen nach dem Finaltag in Tennessee zurück. Nach derzeitiger Prognose sollten auf die Protagonisten nach der Hitzeschlacht in Memphis gleich die nächsten heißen Tage warten, denn von Donnerstag weg sind jeden Tag Temperaturen von über 30 Grad Celsius vorhergesagt.

>> SKY überträgt Live und in HD von der BMW Championship.