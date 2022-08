Keine große Jubelstimmung

ARAMCO TEAM SERIES – SOTOGRANDE – FINAL: Bei Christine Wolf und Sarah Schober kommt in der Teamwertung keine wirklich große Jubelstimmung auf. Immerhin stemmt Chrissie mit einer 71 in der Einzelwertung den Cut und vertritt so Golf-Österreich auch am Samstag noch.

Erstmals seit langer Zeit starten sowohl Sarah Schober als auch Christine Wolf wieder gemeinsam auf der LET. Während Schober ihre bislang stärkste Saison spielt, muss sich die Tirolerin nach der langen Auszeit erst wieder schrittweise an den geforderten spielerischen Level herantasten. Beim Aramco Teamevent in Sotogrande wird es vor allem darum gehen, konstant gute Runden abzurufen. Beim 1 Millionen Dollar-Event über drei Tage sind wieder einige Stars von der LPGA Tour, wie den Korda-Sisters, am Start.

Chrissie Wolf agiert in dieser Woche im “Team Harm“mit Namensgeberin Leonie, Karoline Lund und Amateur Alessawi. Nach anfänglichen Problemen kommt das Gespann mit Fortdauer immer besser ins Rollen und hält am Ende sogar bei einem Score von 12 unter Par, womit sich eine durchaus ansprechende Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf ergibt. Mit einer 75 (+3) kann Chrissie der Einzelwertung allerdings noch nicht ihren Stempel aufdrücken.

Sarah Schober sorgt im “Team Fassi” mit Captain Maria, Maha Haddioui und Amateur AlHashmi gleich auf der 1 für einen guten Birdiestart und das Quartett auch danach durchwegs sehenswertes Golf zeigt, leuchtet schon zur Halbzeit ein Score von 7 unter Par auf. Richtig zulegen kann das Team rund um die Mexikanerin auf den Backnine jedoch nicht mehr, mit 10 unter Par rangieren sie aber immerhin klar in Schlagdistanz um ein Topergebnis. In der Einzelwertung hat Sarah nach der 74 (+2) durchaus noch Luft nach oben.

Keine Verbesserungen im Team

Chrissie Wolf ist es, die den Score für “Team Harm” auf den Frontnine am Freitag zusammenhält, denn die Tirolerin agiert makellos und sorgt auf der 4 und der 5 für wichtige Birdies. Da der Rest des Gespanns jedoch einigermaßen auslässt, kommt das Quartett nur bei einem Score von -2 auf die Backnine und büßt so etliche Ränge ein. Zwar stellt sich auf den hinteren neun Bahnen dann ein etwas besserer Rhythmus ein, am Ende geht sich aber nur ein Tagesscore von -5 aus, womit sie bei insgesamt 17 unter Par das Teamevent auf dem 27. Rang beenden. Immerhin zieht Chrissie in der Einzelwertung mit der 71 (-1) als 40. über die Cutlinie und hält so die rot-weiß-rote Fahne auch am Finaltag noch hoch.

“Team Fassi” hat am Freitag Vormittag gehörig zu kämpfen, denn so richtig ins Laufen kommt keine einzige der Ladies, was sich bei einem Halbzeitscore von gerade mal 2 unter Par auch am Leaderboard klar ablesen lässt. Auch die vordere Platzhälfte verläuft alles andere als prickelnd und am Ende verbessert sich das Gespann gerade mal von -10 auf -13, womit sie klassementtechnisch doch deutlich zurück rutschen und das Teamevent nur als 34. beenden. Auch Sarah Schober büßt mit der 77 (+5) in der Einzelwertung gehörig an Boden ein und verpasst klar den Cut.

Jessica Korda (USA) sichert sich mit ihrem Team bei gesamt 33 unter Par den Sieg.

Leaderboard Aramco Team Series – Sotogrande