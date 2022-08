In Lauerstellung

DORMY OPEN – 2. RUNDE: Niklas Regner notiert auch am Freitag wieder mit einem Hole in One eine 69 (-3) und geht aus ausgezeichneter Lauerposition ins Wochenende. Timon Baltl und Martin Wiegele scheitern im Österakers Golfklubb am Cut.

Niklas Regner konnte seine derzeit starke Form zum Auftakt auch in Schweden wieder ausspielen und legte mit einer 69 (-3) einen durchaus sehenswerten Start hin, der ihn klar in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen einreihte. Timon Baltl musste sich am Ende mit einer 72 (Par) anfreunden, geht jedoch mit nur einem Schlag Rückstand auf die Cutmarke in den Freitag. Martin Wiegele benötigt nach der verpatzten Auftaktrunde wohl bereits eine Traumrunde um den Cut noch stemmen zu können.

Niklas Regner beginnt die zweite Runde am Nachmittag mit anfänglichen Pars ganz sicher und sorgt schließlich am Par 3 der 4 für das Highlight des bisherigen Turniers, denn der 23-jährige versenkt kurzerhand den Tee Shot zum Hole in One und knackt mit dem Traumschlag auch erstmals die Top 10. Angestachelt vom Ass, stopft der Youngster auf beiden Par 5 Bahnen der vorderen Platzhälfte und auch auf der 9 die fälligen Birdieputts und mischt so endgültig im absoluten Spitzenfeld mit.

Mit einem Doppelbogey auf der 10 legt er dann zwar ungewollt eine regelrechte Vollbremsung hin, lässt sich vom Faux-pas aber nicht beeindrucken und spult in Folge wieder solide Pars ab, ehe er sich am Par 3 der 15 auch das nächste Birdie krallt. Zwar wird ihm zum Abschluss ausgerechnet das Par 5 der 18 noch mit einem Bogey zum Verhängnis, nach der bereits zweiten 69 (-3) geht er aber als 7. in ausgezeichneter Position ins Wochenende.

Erstes Ass seit 2014

“Ich bin wieder gut dabei vor dem Wochenende. Leider hab ich zweimal mit Bogey aufgehört, aber das ist verschmerzbar, auch weil mir heute nach langer Zeit endlich wieder mal ein Hole in One gelungen ist. Es waren 162 Meter zur Fahne und bei leichtem Rückenwind hab ich mein Eisen 9 perfekt getroffen. Der Ball ist zwei Meter vor der Fahne aufgekommen, einmal gesprungen und perfekt reingerollt”, beschreibt er das Ass auf der 4.

“Ich habs am Ende gar nicht so wahrgenommen, aber die Zuschauer haben gejubelt und dann war es mir klar. Das ist wirklich schon ewig her, dass mir ein Hole in One gelungen ist. Ich glaub das letzte war 2014 bei den Internationalen Meisterschaften damals. Jetzt heißt es fokussiert bleiben, die Position ist perfekt zum Attackieren am Wochenende.”

Freies Weekend

Nach solidem Beginn nimmt Timon Baltl am Par 5 der 13 das erste Birdie mit, muss allerdings wie schon am Vortag auch erneut auf der 17 ein Bogey einstecken, was ihn wieder zurückwirft. Nachdem er aber auch vom Par 5 danach wieder einen Schlag entführen kann, kommt er immerhin im Minusbereich auf den Frontnine an.

Dort will dann jedoch nicht mehr wirklich viel gelingen und nach gleich zwei Doppelbogeys rutscht er deutlich hinter die erwartet Cutmarke zurück, woran selbst ein abschließendes Birdie auf der 9 nichts mehr ändert. Mit der 74 (+2) verpasst er als 96. den Wochenendeinzug deutlich.

Martin Wiegele findet zwar am Par 3 der 11 ein schnelles Birdie, mit drei Bogeys danach zementiert er sich aber regelrecht hinten ein. Immerhin kommt er dank zweier weiterer Schlaggewinne bei Even Par zum Turn. Turnaround gelingt aber keiner mehr und nach weiteren Fehlern steht er mit der 77 (+5) und somit der nächsten tiefschwarzen Runde beim Recording, womit er als 152. klar den Cut verpasst.

Lauri Ruuska (FIN) startet nach der 69 (-3) und bei gesamt 11 unter Par als Leader in den Moving Day.

Leaderboard Dormy Open