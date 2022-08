Frustlevel gestiegen

BMW CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Wie schon zum Auftakt hat Sepp Straka auch am Freitag im Wilmington CC wieder mit einigen Ungenauigkeiten zu kämpfen, was erneut nur eine 72 (+1) zulässt und den Frustlevel des gebürtigen Wieners doch bereits sichtlich etwas ansteigen lässt.

Sepp Straka ließ zum Auftakt im Wilmington CC noch die Lockerheit der vergangenen Woche, wo er sich erst im Stechen Will Zalatoris (USA) geschlagen geben musste, vermissen. Mit etlichen Ungenauigkeiten leuchtete am Ende nur die 72 (+1) auf, womit sich nicht mehr als Rang 48 ausging.

Im Elitefeld der besten 70 der FedEx-Cup Wertung hofft der gebürtige Wiener nun in Runde 2 auf ein schärferes langes Spiel um sich bessere Birdiechancen auflegen zu können. Wirklich erfüllen soll sich diese Hoffnung aber nicht. Dabei gelingt der Start durchaus souverän, denn mit solidem Zweiputt findet er ganz sicheres in die Freitagsrunde.

Nach starkem Teeshot kann er die sich bietende Möglichkeit am Par 3 der 2 noch nicht nützen und lässt danach auch aus einem Meter auch am ersten Par 5 die Birdiechance verstreichen, womit er bereits um einige Plätze zurück rutscht. Auf der 5 passt dann aber erstmals das Gefühl auf den Grüns perfekt, denn einen recht unangenehmen Downhiller versenkt er aus acht Metern Mitte Loch und krallt sich so das erste Birdie des Tages.

Probleme rund um den Turn

Zwar kann er daran nicht gleich weiter anknüpfen, lässt mit Pars aber immerhin auf den nächsten Bahnen nichts anbrennen. Erst ein verzogener Abschlag auf der 9 wird ihm schließlich zum Verhängnis, da er sich am Ende nicht mehr zum Par scramblen kann und so wieder auf Level Par zurück fällt. Zwei Löcher später geht es dann sogar erstmals in den Plusbereich, da nach einem weiteren verzogenen Drive das Up & Down zum Par nicht gelingt.

Erst am Par 5 der 14 kann er nach einem perfekten Abschlag und einer sehenswerten Grünattacke das nächste Birdie einsacken, womit er sein Score zumindest wieder auf Level Par für den Tag stellt. Doch auch das Par 5 Birdie bringt die Nummer 43 der Welt noch nicht wirklich ins Laufen und da er sich aus nicht einmal sieben Metern auf der 16 ein Dreiputtbogey eintritt, steht sein Score rasch wieder bei 1 über Par.

Nachdem er keinen Konter mehr setzen kann, marschiert er schließlich auch am Freitag wieder nur mit einer 72 (+1) über die Ziellinie, büßt damit einige Ränge ein und geht nur als 58. ins Wochenende. Trotz des kleinen Feldes präsentiert sich das Leaderboard jedoch durchwegs noch ziemlich dicht, weshalb es mit einem guten Wochenende für den Longhitter auf jeden Fall noch deutlich im Klassement nach vorne gehen könnte.

“Ich hab schlecht gescored. Das Spiel war ähnlich wie gestern, aber mit dem eiskalten Putter war nicht mehr drin. Jetzt geht’s aufs Putting Grün um den Putter endlich heiß zu kriegen”, hat er nach der Runde den schuldigen Aspekt rasch ausgemacht. Adam Scott (AUS) startet nach der 69 (-2) und bei gesamt 8 unter Par als Führender in den Samstag.

Leaderboard BMW Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von der BMW Championship.