Deutlich abgerutscht

EUROPEAN MASTERS – 3. RUNDE: Lukas Nemecz verliert am Samstag nach soliden Frontnine gehörig den Faden und rutscht im Crans-sur-Sierre GC mit einer 72 (+2) deutlich am Leaderboard ab.

Lukas Nemecz ließ sich am Freitag selbst von einer hartnäckigen Gewitterunterbrechung und einer Fortsetzung seiner zweiten Runde am Samstag in den Morgenstunden nicht beeindrucken, denn mit einer knallroten 65 (-5) spielte sich der Steirer an die Top 10 heran und startet so in richtig vielversprechender Verfolgerposition ins Wochenende, wo er nun klarerweise weiterhin etliche Birdies aufsammeln will.

Pünktlich zur Mittagszeit steht Lukas dann in der 1. Teebox um Runde 3 in Angriff zu nehmen und legt sich sofort auch eine gute Birdiemöglichkeit auf, die der Putter aus zwei Metern jedoch nicht verwerten kann. In Folge spult er zwar solide Pars ab, muss sich jedoch bis zur 6 gedulden, ehe der 14. Schläger im Bag aus gut zehn Metern den ersten roten Eintrag springen lässt.

Kurz vor dem Turn weiß er dann auch das Par 5 der 9 gut zu nützen und spielt sich damit noch vor den Backnine endgültig unter die Top 10 nach vor. Da er sich allerdings auf der 10 nach eingebunkerter Annäherung auch das erste Bogey einfängt, rutscht er auch prompt wieder etwas zurück. Zwei Löcher später bleibt die Annäherung dann leicht zu kurz und verschwindet schließlich im H2O, womit er sogar recht rasch den scoretechnischen Ausgleich einstecken muss.

Die Probleme reißen auch danach nicht ab, den auch am Par 3 danach platscht der Ball ins Wasser und mit dem nassen Doppelpack setzt es auch den Bogeydoppelpack. Nur kurz stabilisiert er dann sein Spiel mit einem Par auf der 14, ehe es ihn am Par 5 der 15 aus dem Grünbunker sogar mit einem Doppelbogey erwischt, womit er endgültig im Klassement im freien Fall unterwegs ist. Erst auf der 17 kann er nach starkem Approach noch etwas gegensteuern.

Am Ende marschiert der 33-jährige mit der 72 (+2) über die Ziellinie und rutscht damit am Leaderboard deutlich zurück, womit auch das erhoffte Topergebnis vom 46. Platz aus in unangenehm weite Ferne rückt. Nach dem verpatzten Moving Day meint er: “Ich hab leider nach dem Turn heute die Konzentration verloren und hatte dann noch dazu ein paar unglückliche Breaks, was sich schnell aufsummiert hat. Es war ein brutal langer Tag heute.”

Thriston Lawrence (RSA) geht nach der 67 (-3) und bei gesamt 17 unter Par als Leader in die finale Umrundung.

