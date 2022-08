Starke Verfolgerrolle

EUROPEAN MASTERS – 2. RUNDE: Lukas Nemecz lässt sich selbst von einer hartnäckigen Gewitterunterbrechung und einer Fortsetzung der 2. Runde am Samstag in den Morgenstunden nicht beirren und startet nach einer knallroten 65 (-5) aus starker Verfolgerrolle in den Moving Day. Uli Weinhandl scheitert nach einer tiefschwarzen 80 (+10) klar am Cut.

Lukas Nemecz zeigte sich nach der kleinen Zwangspause wegen der lädierten Schulter wieder voll auf Höhe des Geschehens und brachte am Donnerstag eine 67 (-3) zum Recording, womit er voll in Schlagdistanz zu den Top 10 in den zweiten Spieltag startet. Auch Uli Weinhandl legte am Nachmittag mit der 69 (-1) einen gelungenen Auftakt hin und startet aus dem erwarteten Cutbereich in den Freitag.

Nach einer knapp dreistündigen Gewitterunterbrechung muss sich Lukas Nemecz am Freitag bis 16:50 MEZ gedulden, ehe er endlich seine zweite Runde in Angriff nehmen kann. Dass er die Warterei gut weggesteckt hat, zeigt er dann aber bereits am Par 3 der 11, denn aus sechs Metern hat er rasch den Putter auf der benötigten Temperatur und holt sich so ein frühes Birdie ab.

Bereits am Par 5 der 14 legt er dann mit einem gefühlvollen Chip zur Fahne weiter nach und bleibt so weiterhin in Schlagdistanz zu den Top 10. Zwar verpasst er am nächsten Par 5 gleich danach noch den Birdiedoppelschlag, dafür aber locht er am Par 3 der 16 aus vier Metern zum dritten Schlaggewinn und bastelt so mittlerweile an einer richtig starken 2. Runde.

Die vordere Platzhälfte lässt sich dann allerdings etwas weniger gut an, denn aus dem Grünbunker will auf der 1 der Parsave nicht mehr gelingen, womit er sich auch das erste Bogey des Tages aufbrummt. Nach zwölf gespielten Bahnen macht schließlich die Dämmerung dem Tag ein Ende, weshalb Lukas die verbleibenden Löcher erst am Samstag ab 07:40 MEZ zu Ende spielen kann.

Ganz souverän findet er dann bei der Fortsetzung in den Tag und schnappt sich nach einem sensationellen Abschlag am kurzen Par 4 der 7 aus gerade mal einem Meter sogar ein spektakuläres Eagle, dass ihn klarerweise deutlich nach vorne pusht. Da sich dann zum Abschluss auch am Par 5 der 9 noch ein Birdie ausgeht, startet er nach der 65 (-5) und als 12. sogar nur knapp hinter den Top 10 ins Wochenende.

Freies Wochenende

Gleich der Start geht bei Uli Weinhandl am Freitag mit zwei anfänglichen Bogeys auf der 10 und der 11 gründlich daneben, was den Burgenländer auch sofort hinter die Cutlinie zurückfallen lässt. Auch danach stellt sich kein gewinnbringender Rhythmus ein und da er nach einem wild verzogenen Abschlag am Par 5 der 14 sogar das Doppelbogey hinnehmen muss und die Backnine mit drei weiteren Bogeys abschließt, ist der Cut wohl bereits nach neun gespielten Löchern klar außer Reichweite.

Auf der vorderen Platzhälfte konsolidiert er sein Spiel zwar etwas, bleibt allerdings die gesamte Runde über ohne Birdie und muss nach zwei weiteren Fehlern schließlich nach 17 gespielten Löchern sogar noch zurück ins Clubhaus, da ein herannahendes Gewitter für eine Unterbrechung sorgt. Nach dreistündigem Däumchendrehen beendet er die Runde schließlich mit noch einem weiteren Bogey verpasst so mit der 80 (+10) richtig deutlich den Sprung ins Wochenende.

Alejandro Canizares (ESP) startet nach der 63 (-7) und bei gesamt 15 unter Par als Leader in den Samstag.

Leaderboard European Masters

>> SKY überträgt Live und in HD von der Tour Championship.