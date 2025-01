Was hat’s geschlagen?

Schlägt für Wiesberger und Schwab beim Rolex Series-Event der Dubai Desert Classic die Stunde für die Rückkehr zu alter Form?

Gleich bei einem 9 Millionen Dollar Rolex Series-Event schwingen sich Bernd Wiesberger und Matthias Schwab in das neue Golfjahr. Die Dubai Desert Classic ist zugleich Auftakt für den Desert Swing der DP World Tour mit gleich vier Events am Persischen Golf. Bereits das 20. Jahr in Folge jagt Bernd Wiesberger in Europas erster Golfliga Birdies, Preisgeld und Ranglistenpunkte und hat sich dafür in Abu Dhabi intensiv darauf vorbereitet, wieder zu neuen Höhenflügen anzusetzen.

Erklärtes Ziel für 2025 ist es, nach drei Jahren unfreiwilliger Absenz endlich wieder Major-Luft zu schnuppern: „mit einem guten Start kann man auf jeden Fall eine gute Basis legen,“ erklärt er im Gespräch mit dem ORF, „für die Top 100 muss man zwei oder drei Mal im Jahr gewinnen, wirklich konstant gut spielen bei den Rolex-Events, dass man dabei ist.“ Bei den ersten beiden Starts vor Weihnachten in Südafrika schaute für das neue Race to Dubai noch nicht viel heraus, weshalb es von Position 119 in den Desert Swing geht. Bei der Dubai Desert Classic war der Burgenländer jedoch in der Vergangenheit eine Macht und lieferte reihenweise Top-Ergebnisse ab, zuletzt vor vier Jahren mit Platz 6.

Auch Matthias Schwab mit guten Erinnerungen

Matthias Schwab

erreichte ebenfalls 2021 ein Topergebnis und verließ als 9. die Wüstenoase von Dubai. Nach einem beinharten Kampf im Vorjahr um die Tourkarte der DP World Tour gönnte sich der 30-jährige Schladminger ausreichend Zeit zu Regeneration daheim und in Florida und möchte im Emirates GC neu durchstarten. Lukas Nemecz erhält trotz guter Leistungen vor Weihnachten auf der DP World Tour keinen Startplatz, dafür jedoch zahlreiche LIV-Spieler wie Jon Rahm oder Patrick Reed, die neben Rory McIlroy oder Tommy Fleetwood zu den Topstars bei der Dubai Desert Classic zählen.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live von der Dubai Desert Classic

