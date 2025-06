Ernüchternde Halbzeitbilanz

Bernd Wiesberger hat bei den KLM Open auch am Sonntag hart zu kämpfen und kommt mit einer finalen 71 (Par) nicht mehr vom Fleck. Der erhoffte Befreiungsschlag gelingt im „The International“ damit nicht, womit auch die Halbzeitbilanz der Saison mit einem beinharten Kampf um die Tourcard ziemlich ernüchternd ausfällt.

Wie schon beim Heimspiel in Salzburg in der Vorwoche, geht Bernd Wiesberger auch in Amsterdam nicht wirklich vieles leicht von der Hand. Zwar cuttete er im holländischen Starkwind mit Runden von 72 (+1) und 73 (+2) Schlägen schlussendlich ziemlich souverän, mit den Spitzenplätzen hatte er so jedoch nichts zu tun. Am Moving Day konnte sich schließlich die Birdiequote zwar sehen lassen, insgesamt fünf rote Einträge konterte sich der Burgenländer aber selbst wieder aus und startet so nur vom 47. Platz aus in den finalen Sonntag.

Der Start gelingt jedoch optimal, denn nach einem anfänglichen souveränen Par auf der 10, geht sich nach starkem Tee Shot bereits am darauffolgenden Par 3 das erste Birdie aus. Anders als an den Tagen zuvor hält er danach Fehler noch konsequent fern, nachlegen kann er zumindest vorerst jedoch nicht. Bitter wird es dann auf der 16, denn eine Top-Chance aus einem Meter lässt er ungenützt verstreichen und mit steigendem Frustlevel fasst er danach prompt mit einem verpassten Up & Down auch das erste Bogey aus.

Nicht nur, dass er aus dem Grünbunker am Par 5 der 18 den sofortigen Konter verpasst, tritt er sich nach weiteren Ungenauigkeiten auf der 1 sogar rasch das nächste Bogey ein und findet sich so plötzlich sogar nur noch im Plusbereich wieder. Immerhin scheint sich danach der 14. Schläger wieder etwas zu erwärmen und lässt auf der 2 aus sieben Metern den raschen Ausgleich springen. Auf den Geschmack gekommen, geht sich aus einem Meter auch am Par 5 der 3 das erhoffte Birdie aus, womit er sein Tagesergebnis in Windeseile sogar wieder in die roten Ziffern dreht.

Kampf um die Tourcard

Danach geht der gewinnbringende Schwung jedoch wieder ziemlich verloren, wobei er mit Pars lange Zeit zumindest nichts weiter anbrennen lässt. Erst mit der 9 kommt er dann auch am Sonntag wieder nicht wirklich zurecht und mit dem abschließenden Bogey, verpasst er schließlich auch am letzten Spieltag noch die erste rote Runde der Woche. Am Ende leuchtet wie schon am Moving Day erneut eine 71 (Par) auf, die ihn klassementtechnisch als 46. ziemlich auf der Stelle treten lässt.

Vor der Saison waren die selbstformulierten Ziele des Oberwarters noch die Rückkehr unter die Top 100 der Welt und weitere Major-Starts. Einige Monate später fällt die Bilanz jedoch ziemlich ernüchternd aus. Denn nicht nur, dass die Top 100 in ziemlich weiter Ferne liegen, auch zukünftige Major-Starts sind vorerst kein Thema. Stattdessen rückt jedoch der Kampf um die Tourcard unfrewillig in den Fokus. Ziemlich zur Halbzeit der Saison steht ein 11. Platz in China als klar bestes Resultat auf der Habenseite und rund um Rang 100 im Race to Dubai ist auf die Tourkartenränge derzeit so gut wie kein Puffer vorhanden.

Dies liegt bei einem Blick auf die Statistik vor allem an den Puttleistungen, denn egal ob mit Besenstiel, oder wie seit kurzem wieder mit dem kürzeren Gerät, die Leistungen auf den Grüns bleiben überschaubar. Dabei steigerte sich Bernd zumindest im langen Spiel zuletzt wieder, mit vielen ausgelassenen Chancen und verpassten Par Saves aus recht kurzen Distanzen, macht er sich das Leben immer wieder jedoch selbst schwer. Die Situation stellt sich zwar noch deutlich besser als bei Matthias Schwab dar – der Rohrmooser cuttete bei 14 Starts überhaupt nur dreimal – in der zweiten Saisonhälfte wird er aber deutlich zulegen müssen um zumindest keinen Tourkartenstress zu bekommen.

Für den Sieger der Austrian Open läuft es auch in Amsterdam wieder ziemlich gut, denn Nicolai Von Dellingshausen (GER) legt im „The International“ gleich noch ein Topergebnis nach. Connor Syme (SCO) schnappt sich bei gesamt 11 unter Par den Sieg.

Leaderboard KLM Open

