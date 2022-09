Faden gerissen

ITALIAN OPEN – 3. RUNDE: Lukas Nemecz zeigt eine Hälfte lang am Moving Day richtig starkes Golf und arbeitet sich um etliche Ränge nach vor. Auf den Frontnine geht der gewinnbringende Schwung dann jedoch total verloren, weshalb der Steirer den Finaltag im Marco Simone GC nach der 73 (+2) nur vom 67. Rang aus in Angriff nimmt.

Lukas Nemecz konnte seine zweite Runde am Freitag gerade noch in der einfallenden Dunkelheit beenden und brachte schlussendlich eine 71 (Par) ins Ziel. Bei einem Gesamtscore von 1 über Par muss der 33-jährige bis zur Fortsetzung am nächsten Tag hoffen, dass die Cutmarke nicht noch auf Even Par springt. Am Samstag kann er dann aber durchatmen, nachdem er die Gewissheit hat, dass er auch am Wochenende noch mit von der Partie sein wird.

Da aufgrund der Verzögerungen die dritte Runde von zwei Tees gestartet wird, kann der Grazer am Samstag erst mit letzter Startzeit auf der 10 zu Werke gehen, zündet allerdings gleich eine perfekte Annäherung und schnappt sich aus zwei Metern ein anfängliches Birdie. Bereits zwei Löcher später legt er mit einer sehenswerten Grünattacke und einem sicheren Zweiputt vom Vorgrün einen weiteren Schlaggewinn nach und legt so einen durchaus sehenswerten Start in den Moving Day hin.

Rhythmus verloren gegangen

Mit einem richtig starken Abschlag legt er sich am kurzen Par 4 der 16 sogar die Eaglechance auf. Zwar kann er den Adler aus vier Metern nicht auf der Scorecard landen lassen, das bereits dritte Birdie stellt allerdings nur noch Formsache dar. Direkt nach dem Turn geht der Schwung dann aber wie von Geisterhand total verloren, denn nach Problemen im langen Spiel muss er auf der 1 zunächst sogar ein Doppelbogey einstecken und rutscht mit verpasstem Up & Down danach auf der 2 sogar wieder auf Level Par zurück.

Danach stabilisiert er sein Spiel zwar wieder, ein verzogener Drive auf der 6 wird dann jedoch wieder kostspielig, da er sich nach verpasstem Grün einmal mehr nicht zum Par scramblen kann und so erstmals am Samstag sogar das Plus als Vorzeichen hinnehmen muss. Nach einem überschlagenen Grün muss er auf der 8 dann rasch den nächsten Fehler notieren, womit er mit der 73 (+2) endgültig klassementtechnisch im absoluten Niemandsland festhängt und die Finalrunde nur vom 67. Platz aus in Angriff nimmt.

US Open Champion Matt Fitzpatrick (ENG) startet nach der 69 (-2) und bei gesamt 10 unter Par als Leader in den Sonntag.

Leaderboard Italian Open