Gleiche Probleme

Bernd Wiesberger hat bei den Alfred Dunhill Championship mit den selben Problemen wie in Sun City zu kämpfen und startet im Leopard Creek CC nur mit einer verpatzten 76 (+4) ins Turnier.

Nach dem doch recht enttäuschenden Auftritt beim 6 Millionen Spektakel in Sun City, hofft Bernd Wiesberger im südafrikanischen Busch von Malelane auf eine deutlich erfolgreichere Birdie-Safari. Vor allem mit Schlaggewinnen geizte der einzige Österreicher im Feld in der Vorwoche, was vor allem einem eiskalten Putter geschuldet war.

Den Leopard Creek GC kennt der 39-jährige aus einigen Auftritten bereits ziemlich gut, allerdings teete er das letzte Mal vor 6 Jahren am Crocodile River auf und kam damals auch nicht über einen 51. Platz hinaus. Beim mit 1,5 Millionen dotierten kosanktionierten Event mit der Sunshine Tour wird sich der Südburgenländer, im Vergeich zur Vorwoche, wohl deutlich steigern müssen um sich einen ansehnlichen Preisgeldscheck unter den Christbaum legen zu können.

Zum Auftakt ist der Südburgenländer gleich mit früher Startzeit unterwegs und startet auf den Backnine mit durchwegs soliden Pars recht stressfrei ins Turnier. Mit der 13 wirft das erste Par 5 seiner Runde jedoch noch kein Birdie ab, womit sich Bernd auch im Leopard Creek CC im Hinblick auf das erste Erfolgserlebnis wieder in Geduld üben muss.

Erneut viel Leerlauf

Auch die zweite lange Bahn der Backnine verpufft ungenützt, was sich prompt auch bitter rächt, denn am darauffolgenden Par 3 geht sich erstmals das Par nicht mehr aus, womit er auch in Malelane wieder eindeutig mit den gleichen Problemen wie in Sun City zu kämpfen hat. Da dann mit der 18 auch das dritte Par 5 nichts abwirft, biegt er sogar nur birdielos und bei 1 über Par zur 1 ab.

Dort kann er dann aber ein wenig durchatmen, nachdem er mit seinem ersten roten Eintrag sein Score wieder auf Anfang dreht. Nachlegen kann er jedoch nicht, da direkt im Anschluss auch das letzte Par 5 der Auftaktrunde nichts springen lässt. Richtig bitter wird es dann aber erst ab der 4, denn nach Problemen von Tee bis Grün brummt er sich sogar ein Doppelbogey auf und da sich direkt danach auch am Par 3 der 5 nur ein Bogey ausgeht, purzelt der Oberwarter nahezu im freien Fall am Leaderboard bergab.

Der Probleme nicht genug hängt er sich auch am Par 3 der 8 einen Schlagverlust um, womit auch in Malelane das Turnier wieder von Beginn an in die absolut verkehrte Richtung abbiegt. Am Ende unterschreibt er sogar nur die 76 (+4) und reißt damit als 134. bereits einen vier Schläge großen Rückstand auf die erwartete Cutmarke auf. Andy Sullivan (ENG) führt das Feld nach der 64 (-8) an und distanziert Bernd so um bereits satte zwölf Schläge.

Leaderboard Alfred Dunhill Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von der Alfred Dunhill Championship.