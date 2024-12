Wiesberger auf Birdie-Safari

Bernd Wiesberger geht bei der Dunhill Championship auf Birdie-Safari, eine Disziplin, die ihm zuletzt in Sun City arge Probleme bereitet hatte.

Im südafrikanischen Busch beschließt Bernd Wiesberger sein Comeback-Jahr auf der DP World Tour. Nach dem doch enttäuschenden Auftritt in Sun City, wo es in einem Elitefeld von 66 Kontrahenten nur zu Platz 52 reichte, wird sich der burgenländische Routinier bei der Alfred Dunhill Championship deutlich steigern müssen um sich einen dicken Scheck unter den Christbaum legen zu können.

Vor allem bei der Birdie-Ausbeute haperte es zuletzt in deutlich, wobei vor allem auf die Grüns die bekannten Schwächen offenbar wurden. Entgegen der Vorwoche wird mit 1,5 Millionen Dollar nur ein Viertel des Preisgelds ausgespielt, allerdings in einem vollen Spielerfeld samt Cut. Den Leopard Creek am Crocodile River von Malelane kennt der einzige Österreicher bereits aus den Vorjahren sehr gut. Allerdings startete er zuletzt vor 6 Jahren bei dem eher kleinen Turnier von Sunshine- und DP World Tour und kam damals auch nicht über einen 51. Rang hinaus. Danach ließ er nach den Tour-Finals jeweils die Birdie-Safari vor Weihnachten aus und kehrt erst heuer wieder zurück, als einziger Österreicher im Feld.

Lukas Nemecz schafft es nicht ins Feld, Matthias Schwab bereitet sich lieber in Florida auf das neue Golfjahr vor.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live von der Dunhill Championship.

Tee-Times und Live Leaderboard von der Dunhill Championship