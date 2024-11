Gute Lauerposition

Lukas Nemecz notiert auch am zweiten Spieltag bei der BMW Australian PGA Championship eine 69 (-2) und startet mit nur zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 im Royal Queensland GC aus guter Lauerposition in den Finaltag.

Die nach dem Verlust der vollen Kategorie doch einigermaßen unerwartete Startchance wusste Lukas Nemecz zum Auftakt am Donnerstag durchaus gut zu nützen. Nach drei Birdies und nur einem Fehler notierte der einzige Österreicher in Down Under die 69 (-2) und brachte sich damit klar auf Cutkurs. Zwar hat Lukas zur erwarteten Cutlinie nur einen Schlag Puffer, allerdings liegt selbst Rang 2 nur drei Schläge weit vom Steirer entfernt, womit in Queensland wohl noch so ziemlich alles möglich wäre.

Aufgrund heftiger Regenfälle fällt der Freitag denn buchstäblich ins Wasser, weshalb die 2. Runde erst am Samstag gespielt werden kann. Bei dem auf 54 Löcher verkürzten Turnier scheint Lukas die Warterei jedoch nicht wirklich etwas ausgemacht zu haben, denn am Samstag findet er bereits auf der 2 das erste Birdie und orientiert sich so rasch in die richtige Richtung. Zwar tritt er sich kurz danach am Par 3 der 4 auch den Ausgleich ein, biegt sein Tagesergebnis aber schon auf der 6 wieder unter Par.

Nur zwei Schläge hinter den Top 10

Noch vor dem Wechsel auf die hintere Platzhälfte nimmt er dann auch vom Par 5 der 9 ein Erfolgserlebnis mit und sieht so langsam aber sicher am Horizont sogar bereits die Top 10 auftauchen. Zwar geht er es auf den hinteren Neun vorerst etwas ruhiger an, hält jedoch gekonnt weitere Fehler fern und belohnt sich dafür schließlich auf der 16 mit seinem bereits vierten Birdie, womit er bereits bis auf einen Schlag an den Spitzenrängen dran ist.

Am Schlussloch erwischt es den 35-jährigen dann zwar doch noch mit einem weiteren Schlagverlust, mit der bereits zweiten 69 (-2) macht er es als 25. und mit nur zwei Schlägen Rückstand auf die besten 10 in richtig vielversprechender Verfolgerposition gemütlich. Elvis Smylie und Cameron Smith (beide AUS) starten bei gesamt 10 unter Par als Co-Leader in die Finalrunde. Mit Freddy Schott und Jannik De Bruyn teilen sich unter anderem auch zwei Deutsche die Ausgangslage mit Lukas Nemecz.

„Es war gestern kein Spiel möglich, denn die heftigen Regenfälle haben den Platz ziemlich unter Wasser gesetzt. Es ist aber echt erstaunlich wieviel der Platz hier verträgt, denn heute war es super spielbar und sogar die Grüns waren richtig hart. Das macht es auch ziemlich interessant, denn Darts-Golf ist so nicht möglich. Man muss immer überlegen wo man den Ball landen lässt um gute Chancen zu bekommen. Zweimal 2 unter ist absolut okay. Ich hoff jetzt, dass morgen der Putter mitspielt, dann ist sicher ein Top 10 noch möglich. Ich war zwar bisher ganz gut auf den Grüns, am Ende des Tages wars aber noch ein bisschen zu wenig“, zeigt er sich vor der letzten Runde voll motiviert.

Leaderboard BMW Australian PGA Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von der BMW Australian PGA Championship.