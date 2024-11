Startchance genützt

Lukas Nemecz kann seine Startchance bei der BMW Australian PGA Championship gekonnt nützen und kehrt dem Royal Queensland GC mit einem starken 8. Platz wieder den Rücken.

Nach dem Verlust der vollen Kategorie rutschte Lukas Nemecz doch einigermaßen überraschend noch ins Starterfeld für die BMW Australian PGA Championship. Die unverhoffte Möglichkeit wusste der Steirer an den ersten beiden Spieltagen – der Freitag fiel den Wassermassen zum Opfer, weshalb das Turnier auf 54 Löcher verkürzt wurde – auch gut zu nützen, denn nach zwei 69er (-2) Runden startet er nur mit zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 in den Sonntag.

„Ich hoffe jetzt auf einen heißen Putter, dann ist sicher noch einiges möglich“, so Lukas vor der letzten Runde und die Hoffnung soll sich auch durchaus erfüllen, denn nach solidem Start drückt er ab dem Par 3 der 4 gehörig aufs Tempo. Zunächst stopft er gleich noch zwei weitere Biridieputts und lässt danach zur Krönung noch dazu den Adler am Par 5 der 7 landen, womit er bis ins Spitzenfeld stürmt.

Top 10 in Brisbane

In Folge ebbt der Schwung zwar ziemlich ab, lange Zeit hält er aber gekonnt Fehler von der Scorecard fern und macht so rein gar nichts verkehrt. Erst ausgerechnet das Par 5 der 15 macht ihm nach einer ziemlich holprigen Performance dann mit dem ersten und einzigen Bogey noch einen Strich durch die bislang fehlerlose Rechnung.

Antwort kann er darauf zwar keine mehr geben, bringt so schließlich aber mit der 67 (-4) seine beste Runde der Woche ins Clubhaus und kann damit auch seine unverhoffte Startchance mit einem Topergbenis voll ausnützen. Einziger Wermutstropfen ist die Tatsache, dass aufgrund der Kosanktionierung mit der australischen Tour nur die Top 5 auch fürs nächste Event kommende Woche qualifiziert sind, weshalb Lukas auch weiterhin hoffen muss, dass er über die Warteliste noch ins Aufgebot rutscht.

Nur knapp hinter dem Österreicher reiht sich Freddy Schott (GER) ein, der damit ebenfalls seine etwas unverhoffte Startchance in ein recht beachtliches Ergebnis ummünzen kann. Elvis Smylie (AUS) lässt mit einer 67er (-4) Schlussrunde nichts mehr anbrennen und feiert bei gesamt 14 unter Par in seiner Heimat einen Start-Ziel Sieg.

Hoffen auf Melbourne

„Das war natürlich ein super Start in die neue Saison mit einem Top 10 Ergebnis. Ich war teilweise sogar noch weiter vorn im Turnier, aber die Backnine haben sich deutlich schwerer gespielt. War ein unglückliches Bogey auf der 15, denn ich hab genau den Bunker in der Mitte vom Fairway getroffen und dann ist das Par 5 lang geworden. Am Schluss hab ich dann noch einen Putt auf der 18 aus drei Metern gelocht, was wichtig war, nachdem ich sowohl auf der 16 als auch auf der 17 gute Birdiechancen ausgelassen habe“, fasst er die Finalrunde zusammen.

„Spielerisch wars wirklich gut, das Driven war wieder so wie ich mir das vorstelle. Annäherungen waren auch gut und das Putten war sehr solide. Alles in allem also ein guter Start. Es ist jetzt ein bisschen eine Zitterei noch für Melbourne, da eben nur die Top 5 wegen der Kosanktionierung mit der australischen Tour fix dabei sind. Ich sollte aber heute noch reinkommen über meine Kategorie und im worst case müsste ich sonst morgen einen Monday-Qualifier spielen, wo noch zwei Plätze vergeben werden. Ist bissel kompliziert, da es auch noch mit dem FedEx-Cup auf der PGA Tour zusammenhängt, ich hoffe aber, dass es sich für mich ausgeht.“

Leaderboard BMW Australian PGA Championship

