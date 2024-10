In ausgezeichneter Position

Bernd Wiesberger notiert am Freitag Nachmittag beim Andalucia Masters eine sehenswerte 67 (-5) und startet so aus den Top 10 in ausgezeichneter Position ins Wochenende. Auch Matthias Schwab stemmt im Real Club de Golf Sotogrande mit gelungener 2. Runde den Cut. Lukas Nemecz scheitert hauchdünn um einen Schlag am Wochenendeinzug.

Zum Auftakt hatten alle drei Österreicher in Sotogrande ihr Visier durchaus gut eingestellt, denn sowohl Bernd Wiesberger, als auch Matthias Schwab und Lukas Nemecz starten auf Cutkurs in den zweiten Spieltag. Wiesberger hat dabei sogar die Top 10 klar im Blick, trennen ihn doch nur zwei Schläge von den Spitzenplätzen. Während Schwab aus dem sicheren Mittelfeld in den Freitag startet, rangiert Nemecz derzeit nur genau an der erwarteten Cutmarke, womit am zweiten Spieltag zumindest vorerst kein Platz für etwaige Fehler bleibt.

Das erste Eisen ins Grün will bei Bernd Wiesberger zwar alles andere als zwingend zur Fahne, immerhin startet der Südburgenländer aber mit einem grundsouveränen Par in die zweite Umrundung. Nach ansehnlichem Drive versandet dann am darauffolgenden Par 5 die Attacke vor dem Grün, mit viel Gefühl geht sich am Ende aber dennoch das erste Birdie aus. Auf den Geschmack gekommen rollt er auch auf der 3 aus drei Metern den fälligen Putt ins Ziel, womit er sich nach nur wenigen Löchern immer näher an die Topränge heranpirscht.

Stark durchgezogen

Nur kurz muss er sich dann etwas in Geduld üben, ehe schon am Par 5 der 6 nach gelungener Attacke das dritte Birdie auf der Scorecard aufleuchtet. Nachdem er sich dann am Par 3 der 8 aus einem halben Meter das bereits vierte Birdie krallt, taucht er endgültig unter den besten 10 auf. Erst danach ebbt der gewinnbringende Schwung ziemlich ab, was sich schließlich am Par 3 der 13 nach verpasstem Up & Down auch im ersten Bogey niederschlägt. Sofort setzt Bernd aber am darauffolgenden Par 5 mit sicherem Zweiputt den perfekten Konter.

Stilecht weiß er dann auf der 18 eine gelungene Annäherung noch einmal mit einem gelochten 3,5 Meter Putt in Zählbares umzumünzen, womit sich am Ende sogar die 67 (-5) ausgeht, die ihn als 6. in ausgezeichneter Position ins Wochenende cutten lässt. „Bei schwierigen Bedingungen war das heute auf einem kniffligen Platz unter schwierigen Bedingungen gute Arbeit. Das war sicherlich eine der besten Runden des Jahres. Jetzt heißt es am Wochenende weiter am Leaderboard nach vorne marschieren“, liegt der Fokus bereits auf den kommenden beiden Runden.

Schwab startet rechtzeitig durch

Gleich der erste Drive zieht bei Matthias Schwab deutlich zu weit nach rechts, was ihn sogar zum Nachladen zwingt und ihm prompt auf der 10 ein anfängliches Bogey einbrockt. Zwar stabilisiert er sein Spiel danach, kann jedoch vorerst keinen Konter setzen und muss am Par 3 der 13 sogar etwas zaubern um aus dem Grünbunker noch einen weiteren Fehler zu vermeiden. Erst am Par 5 der 14 darf er dann erstmals durchatmen, denn mit einem sicheren Zweiputt vom Vorgrün holt er sich das erste Birdie ab und bringt sich so auch wieder auf Kurs in Richtung Weekend.

Sofort kühlt der Putter jedoch schlagartig ab, denn schon auf der 15 rutscht er mit einem Dreiputtbogey wieder in den Plusbereich ab. Zu Beginn der Frontnine stopft er dann aus rund 20 Metern auf der 1 aber einen wahren Monsterputt und zieht so vorerst wieder über die gezogene Linie nach vor. Direkt danach zieht dann die Attacke am Par 5 zwar deutlich zu weit nach rechts, mit Pitch und Putt schnürt er aber den roten Doppelpack, womit er sich sogar etwas Luft verschafft.

Richtig „on fire“ kann er dann auf der 3 aus einem gelungenen Eisen Kapital schlagen udn fährt aus zwei Metern sogar den Birdiehattrick ein. Ein versandetes Eisen am Par 3 danach bremst den Schwung mit dem dritten Bogey des Tages jedoch dann wieder ziemlich ein. In Folge bringt er dann aber Stabilität ins Spiel kann weitere Fehler vermeiden und locht am Par 3 der 8 den nächsten Superputt aus knapp 18 Metern, den er nach verzogenem Drive auf der 9 jedoch wieder egalisiert. Mit der 71 (-1) geht sich am Ende des Tages der Cut als 45. aber aus, womit er am Wochenende klar die Chance hat die noch benötigten Pünktchen für die Tourcard endgültig einzufahren.

Nemecz scheitert knapp

Bei erneut recht guten Scores findet sich Lukas Nemecz am Nachmittag noch vor dem ersten ausgeführten Schlag bereits hinter der gezogenen Linie wieder, sieht dies sichtlich jedoch als Motivation, denn nach perfekter Annäherung holt er sich gleich auf der 10 das erste Birdie ab. Ein missglückter Pitch danach am kurzen Par 4 der 11 brummt ihm jedoch aus dem Grünbunker dann auch schnell ein erstes Bogey auf, womit er sich prompt bei Level Par wiederfindet.

Lukas lässt sich vom Rückschlag aber nicht beirren und bringt sich bereits am Par 3 der 13 mit einem gelochten Zweimeterputt wieder auf Cutkurs. Mit recht soliden Pars lässt er danach nicht viel anbrennen, bis er sich auf der 18 mit einem Dreiputt vom Vorgrün das nächste Bogey einfängt, womit er nur mit Aufholbedarf auf die Frontnine abbiegt. Nicht nur, dass sich der erneute Sprung unter Par auf den darauffolgenden Löchern nicht ausgeht, schlittert er nach verpasstem Sand Save am Par 3 der 4 sogar ins dritte Bogey.

Immerhin stopft er direkt danach aus zwei Metern zum sofortigen Ausgleich, womit er nach wie vor an der Cutmarke dran bleibt. Ein total misslungener Tee Shot am Par 3 der 8 hängt ihm dann aber kurz vor Ende der Runde das nächste Bogey um, womit der Cut in ganz weite Ferne rückt. Zwar chippt er auf der 9 noch sehenswert ein, die 72 (Par) ist am Ende aber um einen Schlag zu viel um auch am Wochenende noch mitwirken zu dürfen. Damit bleibt Lukas nun nur noch der Korea-Abstecher kommende Woche um den Gang zur Tourschool noch abwenden zu können.

Jorge Campillo (ESP) diktiert nach einer 65 (-7) und bei gesamt 15 unter Par klar das Tempo. Aus deutscher Sicht scheint für Marcel Schneider, Freddy Schott und Max Kieffer wohl noch einiges möglich zu sein, cutten die drei doch mit recht überschaubarem Rückstand auf die Top 10 ins Weekend.

>> SKY überträgt Live und in HD vom Andalucia Masters.