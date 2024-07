In Stellung gebracht

Bernd Wiesberger und Lukas Nemecz bringen sich bei den BMW International Open mit einer 69 (-3) bzw. einer 70 (-2) sehenswert in Stellung und wahren damit beim halben Heimspiel im GC München-Eichenried die Chancen auf ein Topergebnis. Matthias Schwab findet beim deutschen DP World Tour Event keinen brauchbaren Rhyhtmus und liegt nach einer 74 (+2) bereits weit zurück.Matthias Schwab

kommt nach seinem Top 10 Ergebnis aus Italien mit breiter Brust an den Weißwurst-Äquator und hofft in München-Eichenried auf das nächste Topergebnis. Dieses peilt auch Bernd Wiesberger klarerweise an, denn mit einem Top 3 Ergebnis könnte sich am Sonntag womöglich sogar noch das angepeilte Open Ticket ausgehen, dass die besten 5 noch nicht qualifizierten im Race to Dubai erhalten. Mit einem Sieg würde er sich generell aller Sorgen entledigen, würde er so dank der „Winners-Category“ auch in alle anstehenden großen Events, wie etwa der Scottish Open kommende Woche, teilnehmen können.

Auf selbiges hofft klarerweise auch Lukas Nemecz, der sich zwar mit seinen Trainingsleistungen zuletzt durchaus zufrieden zeigte, diese jedoch bislang bei den Turnieren noch nicht voll ausspielen kann. Womöglich kommen jedoch die BMW International Open so gerade zur rechten Zeit, kann er doch beim halben Heimspiel in München auf zahlreiche Unterstützung und gute Stimmung bauen. Eben diese gute Stimmung wird Evergreen Bernhard Langer (GER) zum letzten Mal aufsaugen, gibt er in dieser Woche doch seine Abschiedsvorstellung in Deutschland.

Bernd Wiesberger findet mit dem ersten Abschlag nur den Fairwaybunker, von wo aus er lediglich vorlegen kann. Da er in Folge auch das Wedge nicht nah genug zur Fahne bringt, brummt er sich gleich auf der 10 ein anfängliches Bogey auf. Zwar zieht dann auch der zweite Drive deutlich zu weit nach rechts, diesmal gelingt das Wedge aber wie geplant, was am Par 5 prompt den Ausgleich bedeutet. Das schärft sichtlich auch das Eisenspiel, wie eine perfekte Annäherung und das nächste Birdie zwei Löcher später unterstreicht.

Abwechslungsreich zur 69

Nachlegen kann der Südburgenländer vorerst jedoch nicht und rutscht nach leicht verzogener Annäherung auf der 16 sogar wieder auf Level Par zurück. Wieder zeigt er sich davon aber ziemlich unbeeindruckt und drückt gleich danach am Par 3 der 17 sein Score aus knapp sieben Metern wieder in den roten Bereich. Da sich dann auch am Par 5 der 18 ein Erfolgserlebnis ausgeht, biegt er sogar bei 2 unter Par auf die Frontnine ab. Wieder hat der 38-jährige aber vor allem mit den Drives zu kämpfen, was ihm auf der 3 auch ein weiteres Mal zum Verhängnis wird, da er die Annäherung aus dem Rough nur im Grünbunker unterbringt, von wo aus er das Par nicht mehr kratzen kann.

Wieder steckt er den kleinen Rückschlag aber gut weg und stellt mit Pitch und Putt am kurzen Par 4 der 5 den alten Zwischenstand von 2 unter Par rasch wieder her. Auf den Grüns findet er sich in München generell besser zurecht als vergangene Woche in Italien, wie auch ein starker Putt aus rund zwölf Metern vom Vorgrün auf der 6 zum nächsten Birdie beweist. Das starke Zwischenergebnis kann er jedoch nicht lange verwalten, da ihm ein verfehltes Grün direkt danach am Par 3 der 8 wieder zum Verhängnis wird. Zum Abschluss bringt er jedoch noch einmal den Putter zum Glühen, denn mit einem gelochten Siebenmeterputt vom Vorgrün arbeitet er sich wieder auf 3 unter Par zurück und startet so mit der 69 (-3) und als 12. richtig aussichtsreich ins Turnier.

Lukas Nemecz mit sehenswertem Start

Mit Lukas Nemecz startet auch der dritte Österreicher im Feld am Donnerstag mit früher Tee Time ins Turnier und beginnt das bayerische DP World Tour Event mit Pars auf den Backnine grundsouverän. Erst auf der 14 wird es nach einem Dreiputt vom Vorgrün und dem ersten Bogey erstmals unangenehm. Der Steirer stabilisiert sein Spiel aber rasch wieder und kommt schließlich am Par 3 der 17 aus knapp zwölf Metern vom Vorgrün zu einem eher unverhofften ersten Birdie.

Der rote Eintrag heizt sichtlich sein Spiel richtig an, denn direkt danach bringt er die Attacke am Par 5 sehenswert am Kurzgemähten unter und drückt so sein Score noch vor dem Turn sogar in den roten Bereich. Wie aus dem Nichts lässt ihn der 14. Schläger im Bag dann aber auf der 4 ziemlich hängen, da er sich nach einem Dreiputtbogey aus knapp elf Metern plötzlich nur noch bei Level Par wiederfindet. Immerhin bringt er den Putter sofort wieder auf Temperatur und gleicht den Faux-pas aus 2,5 Metern schon an der kurzen 5 wieder aus.

Trotz einer wild verzogenen Grünattacke geht sich auch am Par 5 danach das erhoffte Birdie aus, womit der 34-jährige bereits die Top 10 am Horizont auftauchen sieht. Zwar geht sich am Par 5 Schlussloch dann kein weiteres Erfolgserlebnis mehr aus, mit der 70 (-2) legt Lukas Nemecz aber als 30. einen durchaus sehenswerten Start hin und bringt sich so auch in eine recht angenehme Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf. „Das war ein guter Start heute, vor allem war es spielerisch wieder deutlich besser. Bis auf 2 – 3 Putts war es auch auf den Grüns recht ordentlich“, zeigt er sich im Großen und Ganzen zufrieden.

Matthias Schwab nur mit der 74

Matthias Schwab

beginnt in den Morgenstunden mit einem Par zwar sehr solide, fängt sich jedoch bereits am Par 3 der 2 nach verzogenem Tee Shot ein frühes Bogey ein. Erst kurz vor dem Turn hat der 29-jährige dann erstmals auch Grund zu jubeln, nachdem er am Par 5 der 18 die Attacke am Vorgrün parkt und mit sicherem Zweiputt schließlich den Ausgleich zurück auf Level Par einsackt. Sofort wird es jedoch zu Beginn der Backnine wieder stressig, da er den Drive auf der 10 einbunkert und aus dem Sand die Annäherung total verzieht, was nach einem Drop schlussendlich sogar im Doppelbogey mündet.

Das scheint auch ein gewisser Wirkungstreffer zu sein, denn mit den nächsten Ungenauigkeiten inklusive eingebunkerter Annäherung rutscht er am darauffolgenden Par 5 sogar bereits auf 3 über Par ab. Zwar stabilisiert der Rohrmooser sein Spiel nach dem schwarzen Intermezzo wieder, läuft jedoch lange Zeit einem weiteren Erfolgserlebnis hinterher. Erst am Par 5 Schlussloch geht sich dann noch ein Birdie aus, was jedoch lediglich eine 74 (+2) zulässt, womit der Weg ins Wochenende vom 127. Platz aus bereits ziemlich steinig werden dürfte.

David Micheluzzi (AUS) setzt mit einer 66 (-6) die frühe Bestmarke.

Leaderboard BMW International Open

