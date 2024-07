Straka beim Projekt Titelverteidigung

Zum zweiten Mal startet Sepp Straka auf der PGA Tour ein Projekt Titelverteidigung und möchte den Vorjahres-Triumph bei der John Deere Classic wiederholen.Sepp Straka

startet als Titelverteidiger frisch erholt in einen heißen Golfsommer. Vor 12 Monaten powerte er sich zum Sieg bei der John Deere Classic und zu einem zweiten Platz bei der Open. Der Wiener fühlt sich spielerisch gereift, auch wieder gut in Form und freut sich auf die kommenden Aufgaben.

Straka strotzt vor Selbstvertrauen

„Mit diesem Jahr bin ich sehr zufrieden, besonders die letzten drei Monate habe ich so konstant Golf gespielt wie noch nie,“ strotzt Straka vor Selbstvertrauen. „Auch mein Eisenspiel hat sich sehr verbessert. Ich habe mich weniger auf die Länge der Schläge und dafür mehr auf die Genauigkeit konzentriert. Das hat ziemlich geholfen. Jetzt bin ich halt viel öfter im Fairway und kann viel mehr attackieren.“

Für seinen heurigen Auftritt beim Projekt Titelverteidigung stehen die Chancen für den Wiener sehr gut: denn im TPC Deere Run pausieren heuer noch die meisten Stars im Vorfeld der Open und werden wohl am amerikanischen Independence Day lieber abseits des Golfplatzes feiern gehen. Dem Titelverteidiger werden aber auf Spieler wie Sungjae Im, Lucas Glover oder Aaron Rai das Gewinnen schwer machen. Gespannt wird man aber auch auf den Auftritt von Neo-Pro Neal Shipley sein, der zuletzt bei der US Open bester Amateur wurde und in der Vorwoche mit einem 20. Platz in Detroit auf der PGA Tour stark debüttierte.

Mit 8 Millionen Dollar Preisgeld ist die John Deere Classic eines der kleinen Fische am Kalender. Traditionell wird am Kurs von Illinois jedoch tief gescort, je nach Wetterlage, die diesmal wechselhafte Bedingungen verspricht. Aggressiv attackieren, Grüns treffen und die Birdiechancen verwerten steht in Illinois besonders im Fokus.

SKY überträgt wie gewohnt an allen vier Spieltagen live von der John Deere Classic. Als Titelverteidiger wird man Sepp Straka zudem in den Featured Groups sehen.

