Gelingt Wiesberger die Irische Revanche?

Bernd Wiesberger bei der Irish Open in Royal County Down, wo er 2015 im Playoff verlor. Matthias Schwab und Lucas Nemecz hoffen auf fette Punkte.

Dank seiner guten Position im Race to Dubai ist Bernd Wiesberger auch bei den hoch dotierten Irish Open und auch in der kommenden Woche bei der BMW PGA Championship qualifiziert. Los geht es am klassischen Linkskurs von Royal County Down, wo die DP World Tour zuletzt vor 9 Jahren aufkreuzte und sich Bernd Wiesberger (Titelfoto von 2015) erst im Stechen dem Dänen Soren Kjeldsen am ersten Extraloch geschlagen geben musste.

Irland war bereits öfters in der Vergangenheit ein goldener Golfboden für den Burgenländer: 2011 holte er ebenfalls auf der grünen Insel mit Platz 4 sein allererstes Topergebnis in Europas erster Profi Golfliga. Der hervorragenden 2. Platz 2015 trotz Playoff-Niederlage markierte zugleich seinen 150. Start auf der DP World Tour.

Nutzen Schwab und Nemecz die fetten britischen Wochen?

Beim 6 Millionen Dollar Event im nordirischen Newcastle hoffen auch Matthias Schwab und Lukas Nemecz auf fette Punkte, die sie dringend im Race to Dubai benötigen. Vor allem Nemecz ist wieder gefährlich bis auf Position 119 in der Zwischenwertung der DP World Tour abgesackt.

Nach den Entscheidungen in Amerika bei der Tour Championship finden auch wieder mehr europäische Topstars den Weg zurück in ihre Golfheimat. Allen voran Rory McIlroy, der nur eine Stunde entfernt von Royal County Down aufgewachsen ist und sich den Start bei der Amgen Irish Open nicht entgehen lassen will. Begleitet wird er von seinem irischen Buddy Shane Lowry, der ebenso auf den Einsatz beim Heimspiel brennt. Mit Aaron Rai, Robert MacIntyre und Erik van Rooyen haben sich weitere Topstars angekündigt, die heuer bereits auf der PGA Tour gewinnen konnten. MacIntyre möchte zudem das Kunststück zusammen bringen, als überhaupt erster Spieler sowohl die Scottish als auch die Irish Open gewinnen zu können.

SKY überträgt live von allen vier Spieltagen der Irish Open

