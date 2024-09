Kaum näher gekommen

Sepp Straka geht bei den Open de Espana auch am Finaltag nicht wirklich vieles leicht von der Hand. Nach einigem Leerlauf kämpft sich Österreichs Nummer 1 im Club de Campo Villa de Madrid zwar immerhin noch zu einer weiteren Runde unter Par, den Top 70 im Race to Dubai kommt er mit der Mittelfeldplatzierung jedoch kaum näher.

Mit einer 67er (-4) Auftaktrunde brachte sich Sepp Straka am Donnerstag sogar in die erste Verfolgerrolle des nach wie vor Führenden Spaniers Angel Hidalgo. Am Freitag allerdings fand Österreichs Nummer 1 dann kein wirklich brauchbares Rezept und rutschte mit einer 75 (+4) bis ins Mittelfeld zurück. Auf den Moving Day konnte er dann wieder freundlicher zurückblicken, wenngleich er am Weg zur 69 (-2) noch etliche Chancen ausließ. Aus dem Mittelfeld heraus scheint mit einer starken letzten Runde jedoch durchaus noch einiges möglich zu sein, liegen doch selbst die Top 10 „nur“ drei Schläge weit weg.

Ganz souverän findet er diesmal auf der 1 Fairway und Grün und legt so mit einem bombensicheren Par los. Schon auf der 2 legt er den Approach dann erstmals richtig sehenswert zur Fahne, lässt die Riesenchance aus zwei Metern jedoch ungenützt verstreichen. Nachdem dann der Tee Shot am darauffolgenden Par 3 deutlich zu weit nach rechts zieht und er sich aus dem Rough nicht mehr zum Par scramblen kann, rächt sich die vergebene Birdiechance sofort ziemlich bitter.

Einiger Leerlauf

Zwar stabilisiert er sein Spiel danach sofort wieder, muss sich in Sachen Birdies jedoch auch weiterhin noch in Geduld üben. Am Par 5 der 7 darf er dann aber erstmals jubeln, da er sich mit Chip und Putt wieder auf Level Par zurück arbeitet. Die Freude währt jedoch nur kurz, da auf der 8 das Gerät fürs Kurzgemähte streikt und ihm aus zehn Metern prompt wieder das Plus umhängt. So richtig leicht geht auch danach nichts von der Hand, denn nach einigermaßen soliden Pars, muss er auf der 12 nach verzogenem Drive wieder ziemlich zaubern, kratzt aus dem Grünbunker am Ende aber immerhin noch ein weiteres Par.

Auch auf der 13 muss er wieder kämpfen, rettet sich jedoch sogar aus knapp vier Metern von außerhalb des Grüns noch zu einer 4. Am Par 5 danach kann er dann aber nach längerer Zeit wieder etwas durchatmen, nachdem sich nach gelungener Attacke das zweite Birdie am Sonntag ausgeht. Das scheint den 31-jährigen im Finish noch einmal zu beflügeln, denn nach starkem Drive und gelungenem Pitch lässt die 15 gleich das nächste Erfolgserlebnis springen.

Am kurzen Par 4 Schlussloch legt er sich dann nach knapp neben dem Grün versandeter Attacke zwar noch eine recht gute Birdiemöglichkeit auf, aus rund 2,5 Metern will der Putt jedoch nicht fallen, weshalb er seinen Europa-Abstecher schließlich mit einer 70 (-1) und Rang 29 beendet. Damit klettert er zwar im Race to Dubai um einige Ränge weiter nach oben, den Top 70, die für das Erreichen der Playoffs notwendig wären, kommt er damit jedoch nur bedingt näher.

Hidalgo feiert ersten DP World Tour Sieg

Jon Rahm

(ESP) kämpft sich mit einem abschließenden Birdiedoppelpack noch zur 68 (-3) und auf 14 unter Par, womit er zu Landsmann Angel Hidalgo (70) aufschließt und so ins Stechen um den Sieg muss. Nachdem beide dann auf der 18 ein Birdie notieren, heißt es einmal mehr zurück an den Start. Am zweiten Extraloch setzt sich Hidalgo schließlich mit Birdie gegen Par durch und feiert so in der Heimat seinen ersten DP World Tour Sieg der Karriere.

Leaderboard Open de Espana

