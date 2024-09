Gemischte Gefühle

Sepp Straka macht zwar am Moving Day bei den Open de Espana mit einer 69 einige Ränge gut, lässt mit einigen ausgelassenen Chancen aber einen noch deutlich besseren Rundenscore liegen und marschiert so im Club de Campo Villa de Madrid nur mit gemischten Gefühlen zum Recording.

Nach der 67 (-4) zum Auftakt mischte Sepp Straka als erster Verfolger sogar ganz vorne mit. Zum Leidwesen des 31-jährigen änderte sich dies dann jedoch am Freitag, denn mit einer mehr als durchwachsenen Vorstellung rutschte er mit einer 75 (+4) deutlich zurück und startet sogar nur aus dem Mittelfeld ins Wochenende. Am Moving Day gilt es nun wieder den Schwung der ersten 18 Löcher zu finden, denn bei einem durchaus noch recht dichgedrängten Leaderboard scheint mit einem starken Wochenende noch vieles möglich zu sein.

Allerdings hat er gleich auf der 1 gehörig zu kämpfen, denn der erste Drive bleibt deutlich zu weit links und aus unangenehmer Lage kann er den Ball nur besser vorwärts quetschen, was prompt im anfänglichen Bogey mündet. Auch auf der 2 hat er wieder ziemlich Stress, kratzt aus dem Grünbunker aber noch das Par. Am Par 3 der 3 kann er dann aber aus dem ersten starken Eisen am Samstag auch prompt Kapital schlagen, denn aus einem Meter lässt er sich die Birdiechance nicht vom Putter nehmen.

Auf den Geschmack gekommen parkt er am Par 5 direkt danach die Attacke nur knapp neben dem Grün und sackt mit Chip und Putt sofort das nächste Birdie ein. In Folge werden die Eisen auch immer schärfer, wie etwa ein perfekter Approach bis auf wenige Zentimeter zur Fahne auf der 6 eindrucksvoll unter Beweis stellt. Auch weiterhin zeigt er danach von Tee bis Grün richtig starkes Golf, allerdings kühlt der Putter etwas aus und verweigert mit einem Dreiputt am zweiten Par 5 die Birdiemitarbeit.

Putter kühlt deutlich ab

Das verpasste Erfolgserlebnis rächt sich auch sofort, denn am darauffolgenden Par 4 zieht der Drive wild nach links, von wo aus er das Grün nicht findet und so das zweite Bogey nicht mehr verhindern kann. Nach einem gelungenen Parsave am Par 3 der 9, streikt dann zu Beginn der hinteren Platzhälfte erneut der 14. Schläger und lässt ihn mit dem nächsten Dreiputt sogar wieder auf Level Par zurück fallen. Erst danach kann er sein Spiel wieder konsolidieren und holt sich schließlich am Par 5 der 14 das Minus wieder zurück.

Das bringt ihn im Finish auch noch einmal ins Rollen, denn auf der 16 legt er die Annäherung bis auf einen guten Meter zur Fahne und drückt sein Score so wieder auf -2. Am drivebaren Par 4 der 18 bringt er zwar die Attacke nur im Grünbunker unter, legt den Sandschlag aber bis auf einen guten Meter zum Loch. Ungut, dass er sich erneut auf den Putter nicht verlassen kann und so die Runde nur mit einem Par beendet. Mit der 69 (-2) leuchtet so zwar immerhin eine Runde in den 60ern auf, die ihn auch um einige Ränge nach oben klettern lässt, die Top 10 sind so jedoch nach wie vor ein gutes Stückchen weit weg.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Open de Espana.