Auf der Stelle getreten

Emma Spitz tritt bei den Ladies Open de France am Finaltag im Golf Barriere mit einer 71 (Par) ziemlich auf der Stelle und muss sich mit einem Platz im Mittelfeld anfreunden.

Mit einer 70 (-1) startete Emma Spitz bei einigermaßen gedämpften Scores zwar durchaus ansehnlich ins Turnier, am Freitag allerdings fand die junge Niederösterreicherin für den Golf Apollinaire dann kein Rezept mehr und rutschte mit einer birdielosen 75 (+4) deutlich im Klassement zurück. Als 39. hofft sie am Finaltag nun noch den Turbo zünden zu können um noch zu den lukrativeren Preisgeldrängen aufschließen zu können.

Nach der vergeblichen Birdiesuche vom Vortag darf Emma dann gleich am Par 5 der 10 am Finaltag erstmals jubeln und findet mit dem anfänglichen Birdie auch perfekt in den letzten Spieltag. In Folge ebbt der Schwung aber recht rasch wieder ab, immerhin kann die Schönbornerin aber die gesamten Backnine über Fehler von der Scorecard fernhalten und biegt so immerhin im roten Bereich auf die letzten neun Löcher ab.

Dort hängt ihr dann ausgerechnet das Par 5 der 2 den ersten Fehler am Samstag um und da sich auch auf der 6 nur ein Bogey ausgeht, findet sich Emma wenige Löcher vor Schluss sogar nur im Plusbereich wieder. Zwar geht sich am Par 3 der 8 dann noch der Ausgleich aus, mit der 71 (Par) stagniert sie im Klassement aber regelrecht und muss sich so mit einem 37. Platz zufrieden zeigen.

Chiara Tamburlini (SUI) setzt sich im Stechen gegen Kirsten Rudgeley (AUS) durch und holt sich bei gesamt 7 unter Par den Sieg.

Leaderboard Ladies Open de France