Voll losgelegt

KENIA CLASSIC – 1. RUNDE: Matthias Schwab legt mit fehlerloser 66 wie die Feuerwehr los und bringt sich gleich von Beginn an gut ins Spiel.

Zurück zur gewohnten Stabilität hofft Matthias Schwab beim zweiten kenianischen Turnier innerhalb von wenigen Tagen zu finden. In der Vorwoche bewies er vor allem am zweiten Spieltag, dass er mit sich mit dem Karen Country Club und der Höhenlage in Nairobi durchaus anfreunden kann. Sollte der Schladminger sein Spiel über vier Tage durchziehen, wäre ein Topergebnis beim zweiten 1 Million Euro-Turnier durchaus drinnen.

Nach tiefen Scores der Morgengruppe startet Schwab mit entsprechendem Birdiedruck in seinen Golfnachmittag und zeigt sich dabei mit anfänglichen Pars durchaus geduldig. Am ersten Par 5 erlöst er sich und bricht endlich den Birdiebann. Der Schladminger muss bis zum zweiten Par 5 warten, ehe er wieder zu einem roten Eintrag kommt. Auch danach bleibt er der Par 5-Spezialist und nutzt die letzte lange Bahn zu einem Birdie, womit dank fehlerloser Vorstellung die starke Auftaktrunde langsam Formen annimmt.

Erst im Finish läuft endlich auch der Putter heiß und versenkt auf den afrikanischen Grüns noch zwei wichtige Birdieputts, die ihn in die interessanten Regionen am Leaderboard bringen. Fehlerfrei spult der Steirer auch noch das Finish ab und schreibt mit der 66 bei 5 unter Par an.

In der Vorwoche gelang ihm nach durchwachsenem Auftakt am zweiten Spieltag schon eine bogeyfreie 66, diesmal gelingt Schwab der Streich schon auf den ersten 18 Löchern. Angesichts generell tiefer Scores reicht das Zwischenergebnis von 5 unter Par aber nicht ganz für die Top 10: “Gute Runden haben es an sich, dass sie meistens ohne große Aufregungen verlaufen. Das war heute so. Mein Spiel war ok, gut herausgespielte Birdies, nie richtig in Schwierigkeiten. Ich merke bereits seit einiger Zeit, dass mein Spiel wieder solider und weniger fehleranfällig wird,” fasst Schwab zufrieden zusammen.

Ein buntes Quartett, unter anderem mit dem Holländer Joost Luiten, dem Franzosen Clement Sordet, dem Sieger der Vorwoche Justin Harding (RSA) sowie dem Spanier Alejandro Canizares setzt sich an der Spitze bei 7 unter Par fest.

Leaderboard Kenia Classic