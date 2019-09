Souveräne Woche

BMW PGA CHAMPIONSHIP – FINAL: Bernd Wiesberger und Matthias Schwab können im Wentworth Golf Club zwar nicht um die Spitzenplätze mitreden, legen mit abschließenden roten Runden aber eine durchaus souveräne Woche hin.

Bernd Wiesberger legte am Moving Day einen wahren Blitzstart hin und lag nach nur vier Bahnen bereits bei 3 unter Par. Zwar konnte er die angeschlagene Pace nicht durchziehen, am Ende unterschrieb er aber die 69 (-3) mit der er mit nur zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 in den Finaltag startet.

Das anfängliche schwere Par 4 übersteht Bernd bei pitschnassen Bedingungen dann am Sonntag noch unbeschadet, allerdings kommt er am darauffolgenden Par 3 erst mit vier Schlägen wieder weg und sorgt so mit dem frühen Bogey für einen alles andere als geplanten Start in die letzte Runde. Auch danach hat Bernd Probleme richtig zu einem Rhythmus zu finden, denn auch die 3 kostet mit dem nächsten Bogey einen Schlag.

Eagle zur rechten Zeit

Auf der 4 gelingt dann aber ein wahrer Paukenschlag, denn am einzigen Par 5 der Frontnine versenkt Bernd den Ball kurzerhand zum Eagle und gleicht damit in Windeseile sein Tagesergebnis wieder aus. Bei mittlerweile trockenen dafür windigeren Bedingungen spult er danach etliche Pars in Folge ab, bis er auch die zweite lange Bahn seiner Runde fest im Griff hat und so nach 12 Löchern mit einem Birdie zum ersten Mal am Sonntag in den roten Bereich abtauchen kann.

Richtig lange verweilt er in diesem aber nicht, denn da die 15 andere Pläne als ein Par für Bernd geschmiedet hat, rutscht er mit einem Bogey rasch wieder auf Even Par zurück. Das erste der beiden abschließenden Par 5 Bahnen lässt dann aber wieder einen Schlag springen und beschert dem Burgenländer so kurz vor Ende seiner Runde noch einmal ein Minus als Vorzeichen.

Dieses baut er dann sogar noch weiter aus, da er auch der 18 noch ein Birdie entlocken kann. Mit der 70 (-2) geht sich zwar in Wentworth kein Top 10 Ergebnis mehr aus, Bernd zeigt aber auch mit Rang 17, dass nach der Traumrunde von Hamburg auch in England die Formkurve weiterhin in die richtige Richtung zeigt, was gerade angesichts der angelaufenen Ryder Cup Qualifikation enorm wichtig sein wird.

Plätze gutgemacht

Matthias Schwab lag am Samstag richtig gut im Rennen, allerdings zerstörte ihm ein Doppelbogey auf der 15 einen richtig starken Vorstoß. Dennoch ist bei dem dichtgedrängten Leaderboard mit einer starken Schlussrunde auf jeden Fall noch viel zu holen. Mit Tommy Fleetwood (ENG) hat er am Sonntag einmal mehr einen ganz prominenten Namen als Flightpartner.

Gleich der Start verläuft dann auch durchaus zufriedenstellend, denn nach einem anfänglichen Par auf der schwierigen 1, geht sich schon am darauffolgenden Par 3 das erste Birdie aus und pusht den Rohrmooser so rasch in die richtige Richtung. Allerdings muss er auf der 3 auch das erste Bogey eintragen und rutscht so postwendend wieder auf Level Par zurück.

Der Fehler bremst den Vorwärtsdrang des jungen Steirers aber keineswegs, denn das erste und einzige Par 5 der Frontnine – die 4 – erweist sich im strömenden Regen sofort wieder als gewinnbringend und lässt Matthias wieder das Minus als Vorzeichen mitnehmen. Lange Zeit spult er dann unaufgeregt die Löcher mit der vorgegebenen Schlaganzahl ab. Erst die 11 erweist sich wieder als gewinnbringend und spendiert ihm sein drittes Birdie des Tages.

Buntes Déja-vu

Nach der langen Parserie spiegelt er aber geradezu die Frontnine, denn auch auf den zweiten Neun notiert er nach dem Erfolgserlebnis ein Bogey auf das er bei weiterhin total durchnässten Verhältnissen ein weiteres Birdie folgen lässt. Auch danach ergibt sich fast 1:1 das gleiche Bild wie vor dem Turn, denn erneut reiht er Par an Par aneinander.

Erst am Schlussloch bringt er mit einem abschließenden Birdie noch einmal Farbe aufs Tableau und beendet das Flaggschiff Event der European Tour so schlussendlich mit eienr 69 (-3). Damit geht sich zwar nach längerer Zeit erstmals kein Topergebnis aus, mit dem 28. Platz festigt er aber beim 7 Millionen Event aber seine Platzierung im Race to Dubai.

“Die Runde heute war wieder okay. Mit fünf Birdies und zwei Bogeys kann ich durchaus leben und mit der Platzierung muss ich am Ende auch zufrieden sein. Einige Fehler verhinderten schlicht ein besseres Endergebnis”, fasst Matthias Schwab das Turnier aus seiner Sicht kompakt zusammen.

Bereits nächste Woche werden wieder sowohl Matthias als auch Bernd in den Teeboxen stehen, wenn in St. Andrews, Carnoustie und Kingsbarns das Links-Spektakel der Alfred Dunhill Links Championship auf dem Programm steht.

Danny Willett (ENG) schnappt sich mit einer 67er (-5) Finalrunde und bei gesamt 20 unter Par den Sieg.

>> BMW PGA Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den BMW PGA Championship.