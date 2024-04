Spannung über Nacht

Matthias Schwab pusht sich bei den ISPS Handa Championship am Freitag zu einer 66 (-4) und stürmt damit noch ins Wochenende. Auch Bernd Wiesberger zeigt sich deutlich verbessert, kann im Taiheiyo Club die letzten Löcher jedoch aufgrund diffuser Lichtverhältnisse erst am Samstag beeenden. Lukas Nemecz rutscht beim japanischen DP World Tour Event mit viel Leerlauf und einem Schneemann weit zurück und gibt das Turnier nach der Unterbrechung wegen Dunkelheit vorzeitig auf.

Lukas Nemecz notierte bei der Auftaktrunde in Japan am Donnerstag als einziger Österreicher mit einer 69 (-1) eine Runde unter Par und startet damit rund um die erwartete Cutmarke in den zweiten Spieltag. Matthias Schwab und Bernd Wiesberger hatten am engen Shotmaking-Course so ihre Probleme, denn beide notierten lediglich eine 71 (+1), wobei Schwab nur eines und Wiesberger gleich gar kein Birdie fand. Bei der zweiten Umrundung gilt es nun somit die Birdiequote drastisch zu erhöhen, da das Wochenende ansonsten wohl außer Reichweite liegt.

Genau daran arbeitet Matthias Schwab dann mit früher Startzeit auch, denn nach drei anfänglichen Pars drückt der Rohrmooser erstmals richtig aufs Tempo und pusht sich mit einem roten Hattrick klar in die richtige Richtung. Auch danach hat er am zweiten Spieltag alles im Griff, nimmt weitere wichtige Pars mit und biegt so bereits bei 3 unter Par auf die Frontnine ab.

Dort angekommen geht es recht rasch weiter in die richtige Richtung, wie das nächste Erfolgserlebnis auf der 2 beweist. Zwar tritt er sich danach am Par 3 der 4 auch das erste und einzige Bogey ein, kann den Faux-pas jedoch auf der 8 noch egalisieren und steht so schlussendlich sogar mit einer 66 (-4) beim Recording, womit er einen riesigen Satz im Klassement hinlegt und am Ende als etwa 50. noch ins Wochenende cuttet.

Wiesberger auf gutem Weg

Nachdem am Par 5 der 3 der erste Birdieputt den Weg ins Loch findet, darf Bernd Wiesberger nach 20 birdielosen Golflöchern erstmals richtig durchblasen. Initialzündung stellt der Schlaggewinn jedoch noch nicht dar, denn in Folge verfällt er vorerst wieder in den Partrott. Erst auf der 8 gelingt dann das nächse Erfolgserlebnis, womit es erstmals spürbar am Leaderboard in die richtige Richtung geht.

Fehler hält er auch danach gekonnt von der Scorecard fern und da sich auf der 12 das dritte Birdie des Tages ausgeht, dockt er endgültig an der erwarteten Cutmarke an. Hochkonzentriert lässt er weiterhin nichts anbrennen und da er auf der 15 zum vierten Mal ein Lochergebnis auf der Scorecard einkreisen kann, taucht er endgültig oberhalb der gezogenen Linie auf.

Die bereits diffusen Lichtverhältnisse machen dem Tag dann nach der 16 ein vorzeitiges Ende, weshalb Bernd die verbleibenden beiden letzten Löcher erst am Samstag beenden kann. Zwei Pars würden dem Südburgenländer vom derzeit 50. Platz aus reichen um auch am Wochenende noch auf Birdiejagd gehen zu dürfen.

Nemecz mit Schneemann

Lukas Nemecz startet mit Pars zwar sehr solide, verpasst jedoch am einzigen Par 5 der Frontnine noch das erhoffte schnelle erste Birdie und kann sich so vorerst noch nicht wieder über die gezogene Linie spielen. Auch danach läuft er noch vergeblich einem ersten Erfolgserlebnis hinterher, was ihn angesichts etwas besserer Scores als noch am Vortag regelrecht ins Niemandsland abrutschen lässt.

Auf der 13 wird es dann richtig bitter, denn mit Problemen von Tee bis Grün bastelt er in Japan sogar einen Schneemann auf die Scorecard und hat so bereits wenige Löcher vor Schluss, trotz eines ersten Birdies auf der 16, keine Chance mehr den Cut noch zu stemmen. Aufgrund der einfallenden Dunkelheit hätte der Steirer noch die letzten beiden Löcher am Samstag zu bewältigen, entscheidet sich jedoch aufgrund der aussichtslosen Lage die Fortsetzung am Samstag nicht mehr zu bestreiten.

Gleich vier Spieler teilen sich bei gesamt 10 unter Par die Führungsrolle.

Leaderboard ISPS Handa Championship

